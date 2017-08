Unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de muzică folk din România, Ducu Bertzi a fost invitat la Libertatea.ro, unde a făcut un adevărat spectacol, așa cum îi șade bine unui mare cântăreț.

În vârstă de 62 de ani, Ducu Bertzi este una dintre prezențele cu totul speciale pe scena artistică din România. Generații întregi i-au fredonat melodii precum „Suflet fără chei”, „Când s-o împărțit norocu'”, „Floare de colț”, „M-am îndrăgostit numai de ea”, cântece pe care le-a interpretat live și în exclusivitate pentru Libertatea.ro.

Are cinci chitări, fiecare cu un nume aparte

La live-ul susținut pentru Libertatea.ro, Ducu Bertzi s-a acompaniat de Niagara, una dintre chitarele sale preferate.

„Fiecare dintre chitarele mele are câte un nume, care înseamnă ceva. Niagara a fost botezată astfel pentru că am cumpărat-o la Toronto”, ne-a declarat cantautorul.

Celelalte „iubite” ale sale, pe care le îmbrățișează cu toată dragostea și pe care soția sa, Theodora, de profesie medic, nu este niciodată geloasă, au primit și ele nume.

„O chitară se numește Alberta pentru că am cumpărat-o în Canada, în timp ce mă aflam în statul respectiv. O altă chitară, pe care am primit-o de la soția mea, se numește Sharon pentru că este la fel de bună ca actrița Sharon Stone. Alta este Hilda, pentru că este așa mai mare, iar pe cea pe care am cumpărat-o de la Reghin am botezat-o Negruța”, ne-a explicat Ducu Bertzi, care a avut o vară plină de concerte.

Cântecul care i-a purtat noroc

Despre una dintre melodiile sale, „Când s-o împărțit norocu'”, care este considerat hitul său suprem, artistul ne-a mărturisit:

„M-am lansat la cenaclul Flacăra cu acest cântec. Și, după aceea, chiar mi-a purtat noroc cântecul acesta. Toată lumea îl știe. Oriunde merg în lumesa asta, la capătul lumii dacă merg… Am mers în Noua Zeelandă și acolo, românii de acolo știau acest cântec”.

„”M-am îndrăgostit numai de ea” are și ea o poveste aparte. Daniela Crăsnaru, poeta care a scris versurile și care este nașa noastră de căsătorie, a făcut o varientă după cea italiană – Sono innamorato di mia moglie. Am găsit varianta românească. A avut un vers foarte meșteșugit. Am vrut să o înregistrez înainte de 1989 și am și înregistrat-o atunci, dar mi-au tăiat multe cuvinte. Era un vers în care se spunea „A plecat, mi-am zis, sunt liber”. Și mi-au spus să scot sunt liber și să rămână „A plecat, mi-am zis” și pauză… După 1990 am reluat înregistrarea cu varianta bună”, a încheiat artistul, care este implicat și în acțiuni caritabile.

