E spaima telefoanelor! George Buhnici supune gadgeturile la teste extreme, în emisiune, iar pentru unele… nu se termină tocmai bine

Pasionat de tehnologie, George Buhnici are jobul ideal: testează și prezintă cele mai noi invenții în domeniu, la TV. Uneori, testele nu se termină însă tocmai bine pentru gadgeturi! George recunoaște asta, voalat, dar nu vrea să spună care a fost cel mai scump lucru stricat și… ce s-a întâmplat când a dat vestea companiei care i-l livrase.

Libertatea: Care sunt cele mai trăsnite lucruri pe care le-ai făcut în emisiune până acum? Busu ne-a povestit că l-ai pus să arunce telefoane în găleata cu apă și să joace ping-pong cu tableta!

George Buhnici: De-a lungul timpului, am supus diferite gadgeturi la teste extreme: am aruncat telefoane în lichide, le-am testat rezistența la șocuri. Am făcut demonstrații cu gadgeturi “intergalactice”, care te transpun într-un univers paralel. Mă refer aici la gadgeturile de realitate virtuală, care sunt din ce în ce mai prezente pe piață. Cât despre colegii mei, le voi pregăti lucruri noi. Bine că mi-ai amintit.

Pe care dintre colegi i-ai mai supus la astfel de “cazne”, în afară de Busu?

Acum un sezon sau două, Corina Caragea a fost invitata mea într-un simulator de roller-coaster, iar Răzvan Fodor a fost “captiv” într-o casă bântuită, cu ajutorul realității virtuale.

Ce lucruri scumpe s-a întâmplat să strici supunându-le la teste și pe unde ai scos cămașa?

Prefer să nu divulg mici ingrediente din bucătăria internă. Spun totuși că device-urile devin din ce în ce mai rezistente la apă, praf și șocuri.

Anul trecut spuneai: “Cele mai scumpe cumpărături ale mele din ultima vreme fac rochiile și gențile să pălească”. Pe ce-ai mai dat banii între timp?

Sunt destul de chibzuit, îmi aleg gadgeturile în funcție de nece­sități. Nu este musai să fie cel mai nou. De exemplu, atât timp cât am un smartphone care mă mulțumește, nu-mi doresc să am cel mai nou smartphone lansat.

Fetița ta de 4 ani are tabletă de la un an și un pic. Între timp, a primit și telefon?

Pentru moment, îi ajunge tableta.

Tot anul trecut spuneai: “Sunt mândru chiriaș, dar mă joc cu cele mai noi gadgeturi”. S-a schimbat ceva între timp?

Încă sunt chiriaș, dar sunt fericit, pentru că pot să mă joc cu cele mai noi invenții. De exemplu, anul acesta a fost o explozie de gadgeturi care te ajută să te deplasezi dintr-un punct în altul. Este vorba despre free-wheel, o “jucărie” cu două roți.

Ești la al șaptelea sezon “I like IT”. Vreun proiect TV nou ai în plan?

Emisiunea de sâmbătă este lider fără probleme, așa că, de ce să nu aplicăm în continuare o rețetă de succes? Am două proiecte, dar în online. Ambele sunt în derulare și se dezvoltă frumos.