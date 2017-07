Ed Sheeran renunță la Twitter. Ce l-a supărat pe celebrul cântăreț britanic

Artistul Ed Sheeran renunță la Twitter. Cântărețul britanic a anunțat că a luat această decizie pentru că s-a săturat să citească doar comentarii negative pe rețeaua de socializare, potrivit independent.co.uk.

Ed Sheeran, care a fost recent una din principalele atracții ale festivalului de la Glastonbury, a vorbit cu jurnaliștii publicației The Sun despre decizia de a renunța la contul de Twitter. Cântărețul a precizat că preferă să ia această decizie și să se retragă de pe Twitter, după ce a încercat să facă față celor care nu îl apreciază: ’’De fapt, am ieșit de pe Twitter complet. Nu pot să mai citesc. Continui să citesc dar nu găsesc altceva decât oameni spunând lucruri rele. Un comentariu vă ruinează ziua, de aceea am ieșit”, a spus Sheeran.

Artistul, care are peste 19 milioane de fani pe rețeaua de socializare, va rămâne activ numai pe Instagram, scrie tehindependent.co.uk.

Ultimul mesaj pe Twitter al lui Ed Sheeran a fost scris pentru a-și apăra performanța de la ultimul sau concert, cel de la Glastonbury, unde a fost acuzat că folosit o pistă de susținere, artistul a transmis un mesaj pe Twitter: „Nu m-am gândit niciodată că ar trebui să explic, dar tot ce fac în show-ul meu live este o stație de buclă, nu o pistă de susținere”.

Apoi a adăugat: „Oricum, a fost o noapte grozavă, atmosferă minunată, familie, prieteni, distracție.’’

Ed Sheeran a anunțat recent că urmează să susțină mai multe concerte în diferte orașe din Marea Britanie, printre care se număra 2 spectacole pe celebrul Stadion Wembley, din Londra.