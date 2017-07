Ed Sheeran și-a șters contul de Twitter după apariția sa în noul sezon ’’Game of Thrones’’

Cântărețul britanic Ed Sheeran și-a șters contul de Twitter, după premiera sezonului 7 din serialul ’’Game of Thrones’’, în care acesta a obținut un rol minor. Apariția artistului în serial a stârnit reacții pozitive, dar și altele mai puțin entuziaste, argumentând că apariția episodică a cantăretului a fost o notă falsă în universul fantasy al serialului, relatează marți publicația The Telegraph.

Serialul a fost criticat pentru decizia de a-l distribui pe Ed Sheeran în rolul unui soldat al lui Cersei Lannister. De la difuzarea primului episod din sezonul 7 al celebrului serial, fanii s-au plâns pe diferite rețele de socializare de jocul actoricesc al artistului. Multe dintre critici s-au bazat pe faptul că producătorii nu s-au străduit să deghizeze prea mult rolul episodic al lui Sheeran-în timp ce alți artiști care au jucat în serial, precum toboșarul Coldplay, Champion și Gary Lightbody de la Snow Patrol au fost mai dificil de zărit în timpul scenelor jucate.

Co-creatorul serialului Game of Thrones, David Benioff a oferit explicații anterior: „Știam că Maisie (Williams) era mare fan al lui Ed Sheeran, și ani în șir am încercat să-l cooptăm în serial ca să o surprindem pe Maisie. Anul acesta am reușit într-un final.” De asemenea, scena lui Sheeran lasă deschisă posibilitatea ca personajul său să apară și în următorul episod.

Această decizie a cântărețului britanic vine după ce în urmă cu o săptămâna Ed Sheeran anunțase că va înceta să mai folosească Twitter-ul, după ce, a declarat că s-a săturat de abuzurile și criticile la care a fost supus.

Ultimul mesaj pe Twitter al lui Ed Sheeran a fost scris pentru a-și apăra performanța de la ultimul sau concert, cel de la Glastonbury, unde a fost acuzat că folosit o pistă de susținere, artistul a transmis un mesaj pe Twitter: „Nu m-am gândit niciodată că ar trebui să explic, dar tot ce fac în show-ul meu live este o stație de buclă, nu o pistă de sustinere”.