EXCLUSIV. Ei sunt jurații milionari! Pe scaunele de la «Vocea României», «Românii au talent» sau «X Factor» stau unii dintre cei mai bogați oameni din showbiz

Dincolo de războiul audienţelor dus pe micul ecran, juraţii plătiţi să decidă viitoarele vedete la “Vocea României”, “Românii au talent” sau “X Factor” duc o luptă nevăzută: cea a falei şi averii dobândite. Pentru a vedea cine iese învingător am luat la puricat sursele aducătoare de venit şi… iată ce-a ieşit!

De departe, Florin Călinescu stă cel mai comod în scaunul de jurat, fiindcă are o avere impre-sionantă, pe care nu o neagă. “Dacă Sârbu îşi zicea tatăl PRO TVului, eu sunt mama PRO TV-ului. Acolo am făcut bani serioşi. Cifre cu patru, cinci şi chiar şase zerouri erau evidente, pentru că aveam o înţelegere: atâta din publicitate”, a mărturisit el recent, într-un interviu. Conform unei declaraţii de avere depuse pe când era director al Teatrului Mic, actorul deţine trei terenuri în Braşov şi Argeş, două apartamente în Bucureşti, unul în Timişoara, o casă de vacanţă în Poiana Braşov şi ceasuri foarte scumpe. La care se adaugă afacerile sale dezvoltate în perioada cât a stat departe de televiziune: o firmă de optică, de pe urma căreia a obţinut contracte bănoase în industria militară, o construcţie ridicată în Herăstrău, afaceri imobiliare şi un restaurant situat în cartierul bucureştean Tineretului. Nici suma câştigată ca jurat la “Românii au talent” nu e de neglijat, fiindcă o vedetă de calibrul lui nu putea fi convinsă cu bani puţini să ia loc la masă alături de Răduleasca, Andra şi Andi Moisescu. Însă având în vedere amploarea câştigurilor obţinute până la revenirea sa pe sticlă, puteam spune că Florin Călinescu nu vede, probabil, în salariul de la PRO TV decât un petic la sacul deja mare al averii sale.

Au trecut 23 de ani de la “debutul” muzical al lui Smiley (la 10 ani, în Sala Sporturilor din Piteşti) şi sunt uitate vremurile când câştiga pentru o cântare cât să plătească o cină în doi la restaurant. Azi, Andrei Tiberiu Maria – cum se numeşte în buletin unul dintre cei mai îndrăgiţi cântăreţi şi idolul adolescentelor – l-a depăşit cu mult pe Marius Moga, omul care l-a inventat şi l-a făcut cunoscut, şi ca notorietate, şi ca avere. Cam 500.000 de euro câştigă Smiley anual numai din concerte. O poală de bani ia şi din joburile plătite regeşte de la PRO TV: cel de jurat- antrenor la “Vocea României” şi cel de prezentator la “Românii au talent” – s-a vehiculat o sumă de 150.000 pentru ambele show-uri. Contractele de publicitate reprezintă o altă felie importantă din tortul veniturilor lui (250.000 de euro i-ar fi adus cel încheiat cu o firmă de telefonie mobilă, dacă ne luăm după sursele de pe piaţa de profil). Apoi, mai sunt drepturile de autor. Plus – să nu uităm! – profitul obţinut de pe urma artiştilor şi a pieselor care ies din firma lui, HaHaHa Productions. Concret, la 10 ani de la înfiinţarea firmei amintite, Smiley valorează peste trei milioane de euro! Această sumă a atras atenţia inspectorilor ANAF, care l-au vizitat anul trecut şi i-au luat la puricat actele. Cântăreţul s-a declarat liniştit, spunând că are totul în regulă şi se ştie fără pată.

Când vorbim de vistieria lui Ştefan Bănică jr, trebuie să spunem din capul locului că “tatăl” spectacolelor de la Sala Palatului s-a umplut de bani încă de când era la PRO TV! Cele 14 ediţii pe care le-a petrecut pe post de gazdă a show-ului de divertisment “Dansez pentru tine” i-ar fi adus artistului, conform estimărilor, nu mai puţin de 4.200.000 de euro! Iar mutarea la Antena 1, în 2014, la concursul de talente “X Factor”, i-ar mai fi băgat 100.000 de euro per sezon, dublu faţă de colegii săi de jurizare, Delia şi Horia Brenciu. La toate astea se adaugă veniturile din activitatea sa concertistică – ce-i drept, cam atipică, fiindcă Bănică jr nu umple sălile pe modelul colegilor săi, weekend de weekend, tot anul, ci sună adunarea în special înaintea Sărbătorilor de Iarnă, obicei ce i-a atras porecla de “cântăreţul lui Moş Crăciun”. Luându-ne strict după scripte, nu după surse, scripte însemnând bilanţurile publicate de Registrul Comerţului, aflăm că firma lui Bănică jr, ce are ca obiect activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, a avut ani cu peste 500.000 de euro profit. E lesne de calculat că în cei peste 10 ani de când e prezent la TV şi cei peste 20 de când cântă a strâns multe milioane de euro. Mai ales că nu e un tip cheltuitor, ci mai degrabă… cumpătat.

Andra e valoroasă şi singură (are în prezent venituri de cel puţin 20.000 de euro săptămânal), dar luaţi împreună, cântăreaţa şi soţul ei, Cătălin Măruţă, bat lunar suta de mii de euro. Dacă la el banii vin din două surse – salariul de la PRO TV + joburi ocazionale de MC, adică gazdă-VIP la evenimente cu ştaif -, Andra adună, ca o furnicuţă, din mai multe locuri: concerte, contractul cu YouTube, drepturi de autor, contracte de imagine, jobul de jurat la “Românii au talent” şi, mai nou, contractul ca jurat- antrenor la “Vocea României jr”, show ce va fi difuzat la PRO TV cel mai probabil de anul viitor. Se pare că numai din concerte, Andra a produs peste trei milioane de euro în ultimii 10 ani (e de 15 în branşă)! Iar Măruţă, conştient de valoarea soţiei lui şi de faptul că oricât ar fi el de popular, ea e şi mai şi, a preluat rolul de administrator financiar de la tatăl artistei şi se ocupă de tot ce ţine de “industria Andra”. Un alt domeniu care le rotunjeşte veniturile şi aşa generoase celor doi soţi celebri – şi despre care se ştie puţin, fiindcă ei nu şi-au trâmbiţat implicarea – este cel imobiliar.

Delia, Mihaela, Moga şi Loredana, în eşalonul 2

Delia. În ciuda unei cariere de 17 ani şi a popularităţii uriaşe câştigate în ultimul an, a show-urilor din ce în ce mai spectaculoase şi a faptului că aproape fiecare piesă pe care o scoate devine hit, Delia… mai are până să ajungă la performanţa Andrei sau a lui Bănică jr – de Florin Călinescu şi Smiley nu mai vorbim! Însă nu vă înghesuiţi să-i plângeţi de milă: manageriată de soţul ei cu fler în afaceri, Răzvan Munteanu, Delia a-nceput să adune o avere care să-i permită să trăiască în lux! Veniturile sale anuale au 5 zerouri, iar împreună, ea şi Răzvan au ajuns la un nivel financiar care le permite să-şi satisfacă aproape orice capriciu. Cea mai importantă investiţie recentă a lor a fost un penthouse pentru care s-a zvonit c-ar fi plătit 1.400.000 de euro.

Mihaela Rădulescu. În mod cert jobul de jurat la “Românii au talent” i-a adus Mihaelei o sumă cu 4 zerouri per sezon, însă şi înainte de a ateriza pe scaunul de jurat vedeta câştiga bani frumoşi din prezentarea evenimentelor sau din reclame. În plus, n-a făcut un secret din faptul că fostul soţ, Elan Schwartzenberg, are grijă ca ei şi băiatului pe care-l au împreună, să nu le lipsească nimic acolo unde trăiesc, în Monaco. Per total, Mihaela are suficient cât să-şi permită să trăiască în lux, dar nu învârte milioane.

Marius Moga. În vreme ce artiştii pe care i-a lansat au prins aripi şi au căpătat notorietate şi averi (vezi cazul lui Smiley), Marius Moga a luat- o pe o pantă descendentă şi ca popularitate, şi ca venituri în ultimii ani. În plus, pe piaţă au apărut compozitori noi şi mai în vogă, aşa că la uşa studioului său de înregistrări nu mai e coadă. În aceste condiţii, rolul de jurat-antrenor la “Vocea României” a fost salvator: îi bagă bani în buzunar, îl menţine în atenţia publicului şi îi furnizează tinere talente pe care are posibilitatea să le lanseze pe piaţa muzicală.

Loredana. Dincolo de onorariul deloc de neglijat încasat de la “Vocea României” şi de concertele pentru care ia în jur de 12.500 de euro, diva muzicii româneşti, pe care Delia pare a-şi fi propus s-o întreacă, e cap de listă în lumea bogătaşilor, când vine vorba de artişti preferaţi pentru întreţinerea atmosferei la evenimente private. Vocea unică şi show-ul pe care-l face îi aduc chiar şi peste 10.000 de euro pentru o astfel de petrecere. Loredana e însă mai bogată luată la pachet cu soţul ei, Andrei Boncea.

«Cenuşăresele»

Horia Brenciu. 12.500 de euro cere pentru un concert Horia Brenciu, dar din banii ăştia trebuie să-şi plătească şi orchestra. Îi rămân însă întregi onorariile de la “X Factor” – 50.000 de euro per sezon, conform surselor -, şi banii încasaţi din drepturile de autor. Când trage linie, îndrăgitul cântăreţ constată că stă bine. Dar ar fi loc de mult mai bine. Deocamdată, războiul cu Ştefan Bănică jr e câştigat de acesta din urmă, cel puţin la nivel financiar…

Tudor Chirilă. Solistul trupei Vama nu face parte din eşalonul superior al îmbogăţiţilor din showbiz şi nici nu pare să aibă atributele necesare pentru a ajunge acolo. Desigur, trăieşte foarte bine din muzică, mai are o firmă care organizează şi produce evenimente, dar în conturile sale nu se lăfăie sume în euro cu multe zerouri. Singurele infuzii serioase de capital sunt sumele virate pentru jobul de jurat-antrenor la show-ul “Vocea României” – 50.000 de euro per sezon, se pare.

Andi Moisescu. Cam la acelaşi nivel cu Tudor Chirilă, care câştigă din “Vocea României” şi din concerte, este Andi, pentru care furnizoare de venituri stabile sunt “Românii au talent” şi emisiunea “Apropo TV”. Andi mai este asociat cu fratele lui într-o firmă de producţie video şi TV, dar aceasta a înregistrat profit tot mai mic în ultimii ani, ajungând la 20.000 de euro în 2015.