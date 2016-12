De mai bine de un deceniu, Elena Gheorghe petrece Revelionul fie pe drumuri, fie în mijlocul fanilor. Artista are noroc că îl are alături pe soțul ei, Cornel Ene.

Își face meseria cu pasiune, iar acest lucru se vede. “De 12 ani nu știu ce e ăla Revelion decât pe scenă, dar e cel mai frumos Revelion, pentru că mergem la fiecare eveniment, cântăm și atunci este bumul serii, atunci lumea se distrează cel mai tare și nu avem timp să zicem: ‹‹E plictisitor! Da’ ce mai facem în seara asta?›› Luăm spuma”, ne-a mărturisit ea.

Ciocnește un pahar de șampanie pe marginea drumului

Bucuria trecerii în noul an e celebrată de artistă și de echipa ei fie pe scenă, fie pe drum, știut fiind faptul că artiștii au cea mai bogată noapte din punct de vedere financiar și aleargă de la o cântare la alta. “La 12 noaptea, întotdeauna, indiferent unde suntem, de cele mai multe ori fie suntem pe scenă și cântăm ‹‹La mulți ani››, fie suntem pe drum spre celălalt concert. Oprim frumos mașina, desfac șampania, gustăm și noi o guriță de șampanie, ne bucurăm cu cei de pe stradă. ‹‹Hai să facem o poză! Ce tare! Nu credeam că o să mă văd cu tine în noaptea asta!›› După aceea ne continuăm drumul, dar întotdeauna ciocnim un pahar că așa e bine să te prindă anul cu ceva în pahar!”, a declarat, pentru Libertatea, Elena Gheorghe. Artista susține că a scăpat de obsesia de a avea neapărat pe ea un obiect de culoare roșie. A constatat că într-un an nu a avut ceva roșu și i-a mers și mai bine, prin urmare marchează doar debutul noului an cu un pahar de șampanie.

