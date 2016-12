Elena Gheorghe și Cornel Ene lucrează de ani buni împreună, și-au întemeiat o familie și de cinci ani experimentează ipostaza de părinți pentru micuțul Nicholas, căruia plănuiesc să îi mai facă un frățior sau o surioară.

Artista și-a cunoscut soțul pe vremea când amândoi făceau parte din trupa Mandinga, ea solistă și Cornel trombonist. Afinitățile dintre ei au fost evidente încă de la început, iar legătura lor depășise de mult granițele prieteniei, protagoniștii îndrăgostindu-se fulgerător. Au preferat să fie discreți o bună perioadă. Iată că în prezent Elena Gheorghe nu se sfiește să vorbească despre debutul poveștii lor de dragoste. Surprinzător, dar nu Cornel a fost cel care a avut această inițiativă.

“Ne-am cunoscut în trupa Mandinga, eram colegi și foarte buni prieteni. Era cel mai bun prieten al meu și de acolo a plecat toată povestea. Eu am fost prima care am spus ce am simțit, deși era destul de riscant, știi cum e să treci de la o prietenie extraordinară la ceva mai mult, e la ghici, s-ar putea să ai noroc sau nu”, a declarat, pentru Libertatea, Elena Gheorghe.