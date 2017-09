Eugenia Șerban, prima vedetă din România căreia i s-a propus să pozeze goală în revista lui Hugh Hefner. De ce a refuzat

Actrița Eugenia Șerban a făcut furori în rândul telespectatorilor și grație frumuseții sale, frumusețe care a făcut-o să fie și prima vedetă din România căreia i s-a propus să apară nud pe coperta unei binecunoscute reviste pentru adulți.

Vedeta și-a arătat, totuși, trupul în urmă cu ani, într-un serial de televiziune. Avea, la acea vreme, 30 de ani.

„Trebuia să fiu prima copertă a acelei reviste în România, moment în care eu am refuzat. pentru că, în anul acela, exact în septembrie, când s-a lansat revista, copilul meu începea prima zi la școală.

Și nu cred că era atât de important pentru mine să apar într-un pictorial nud, nu m-aș fi lansat și nu cred că mă propulsa în carieră altfel decât așa cum mi-am urmat eu drumul meu”, a explicat vedeta.

Astfel că refuzul Eugeniei Șerban de a apărea pe prima copertă a celebrei reviste a adus-o în prim-plan pe Dana Săvuică, cea care a devenit prima vedetă din România care a apărut nud în revista fondată de Hugh Hefner, care a încetat din viață la vârsta de 91 de ani.

„Eu nu am fost aleasă aici, în țară, ci acolo, în străinătate, pentru primul număr. Fotografia mea a ajuns din greșeală în America. Pusă în book-ul cu vedete, deși eu nu pot să mă numesc actriță, eu sunt actriță și atât. printre personalitățile care erau în vogă atunci eram și eu și am fost pusă din greșeală în book. Am fost aleasă și am refuzat, chiar aveam un motiv… În 1999 s-a lansat acea revistă în România. Eu nu mi-am început cariera în 1999, mi-am început-o în 1988. Nu cred că apariția aceea m-ar fi ajutat”, a mai spus vedeta.

Cine a fost Hugh Hefner

Hugh Hefner, născut pe 9 aprilie 1926, a fost fondator al revistei americane Playboy, editor, om de afaceri și, la rândul său, playboy. Celebritatea a atins-o în calitate de redactor-șef și editor al revistei Playboy, pe care a fondat-o în 1953.

Revista lui Hefner a ajutat la transformarea nudității dintr-un subiect tabu în normalitate și l-a transformat în multi-milionar pe fondatorul ei. Astfel, valoarea netă a averii lui Hugh Hefner era, în momentul morții acestuia, de 43 de milioane de dolari. De-a lungul vieții sale, Hefner a construit un adevărat imperiu care avea ca nucleu revista Playboy, dar includea și cazinouri și cluburi de noapte.

Magnatul a devenit faimos pentru stilul său de viață hedonist și întâlnirile și căsătoriile cu modelele Playboy. Hugh Hefner a declarat că s-a culcat cu peste 1.000 de femei.