EXCLUSIV/ Adelina Pestrițu merge pe formula like&share în amor. A împărțit iubiții cu alte dive din showbiz

Ne-am văzut, ne-am plăcut, ce rămâne de făcut? Păi… să stricăm prietenii şi să spargem cuplurile în care ne aflăm! Formula aceasta, deloc matematică, dar intens practicată în showbiz, o regăsim obsesiv şi-n trecutul amoros al Adelinei Pestriţu, proaspăt reintrată pe piaţa burlăciţelor celebre. Toţi bărbaţii cu care s-a iubit au fost ai altor dive înainte să ajungă la ea – aşadar, “testaţi şi aprobaţi” -, iar cel puţin în două cazuri, bruneta poate fi acuzată că a furat bărbaţii altor femei…

Printre suratele ei din showbiz, Adelina nu e bine văzută, din contră, fetele se cam feresc de ea, de teamă… să nu le ia iubiţii! Se pare că dacă pune ochii pe vreun bărbat, fie el şi “luat”, frumoasa brunetă nu are reţineri şi face tot ce-i stă în putinţă să-l treacă în “administrare” proprie. Istoria ei amoroasă a-nceput în Ibiza şi nu prevestea “valurile” cu care avea să măture lumea mondenă. Era doar o puştoaică dansatoare în cluburi, dar deja era frumoasă. Prietenele ei de atunci povestesc că i-a căzut cu tronc unui conte englez bogat, Walter Henning, care vreme de 6 luni s-a chinuit să-i intre în graţii, trimiţându- i cadouri scumpe şi buchete mari de flori. După ce i-a acceptat avansurile şi i-a devenit iubită, Adelina a fost răsfăţată, vreme de un an şi jumătate, de Henning, care i-a pus la dispoziţie o maşină Bentley cu şofer şi un elicopter care s-o ducă la Milano, la cumpărături. Viaţa de prinţesă a fost completată cu vacanţe în Miami, Dubai şi Hawaii, cu bijuterii scumpe şi haine de firmă. Cadouri pe care gura lumii, slobodă, spune că Liviu Vârciu, care i-a devenit soţ în 2009, i le-a vândut când a rămas fără bani…

Iat-o pe Adelina înainte să devină celebră, pe vremea când dansa în cluburile din Ibiza

În patul lui Liviu Vârciu i-a urmat Claudiei Pătrăşcanu

Căsnicia Adelinei cu Liviu Vârciu a ţinut puţin, pentru că prezentatorul ar fi înşelat- o, însă apucăturile de crai nu erau noi pentru macho man-ul televiziunii, iar dacă şi-ar fi întins antenele, bruneta ar fi aflat de diversele lui combinaţii. Încă din adolescenţă, pe când stătea în Constanţa, Liviu a făcut furori printre fete, iar una dintre iubitele lui la acea vreme a fost Claudia Pătrăşcanu. Aşadar, Adelina i-a urmat acesteia în patul şi la braţul lui Liviu. Ironia sorţii a făcut ca, mai târziu, Claudia să-i urmeze Adelinei în patul şi la braţul altui bărbat, Gabi Bădălău…

Liviu Vârciu i-a fost soţ

Pe Gabi Bădălău l-a preluat de la Ramona Gabor

G a b i Bădălău ( f o t o ) , fiul unui p o t e n t om de afaceri, a cunoscut celebritatea în momentul în care s-a cuplat cu Ramona Gabor şi a devenit “cumnatul” lui Irinel Columbeanu. La câteva luni după ce s-a despărţit de sora Monicăi, tânărul s-a combinat cu Adelina Pestriţu, care, culmea, nu era deloc străină surorilor Gabor, ba chiar era mai mereu în compania lor! Azi, Bădălău este însurat cu… Claudia Pătrăşcanu, prima iubită a lui Liviu Vârciu, şi aşteaptă de la soţia lui al doilea copil.

Cu surorile Ramona şi Monica Gabor a fost prietenă bună

Pe Răzvan Ispas i l-a furat prietenei sale Raluca, de la Bambi

În urmă cu câţiva ani, Adelina era prietenă la cataramă cu Raluca Tănase, jumătatea blondă a trupei Bambi, iar aceasta era logodită la acea vreme cu Răzvan Ispas, cel mai bun prieten al lui Gabi Bădălău. Atraşi unul de celălalt – irezistibil, se pare -, Adelina şi Răzvan au început să se vadă pe ascuns, chiar dacă asta a-nsemnat ca bruneta să-şi trădeze prietena. După un timp, Răzvan a lăsat- o pe Raluca şi şi-a recunoscut relaţia cu Adelina. Vedeta părăsită şi-a exprimat public dezamăgirea, dar nu la fel de acid cum a făcut-o Gabi Bădălău, “fostul” Adelinei. Acesta a declarat că nu-l deranjează faptul că Adelina şi Răzvan sunt împreună, pentru că el obişnuieşte să dea din femeile lui prietenilor apropiaţi…

Raluca & Răzvan

Adelina & Răzvan

Nici Speak nu era singur când l-a «ochit»

Ultima relaţie a Adelinei n-a început nici ea sub auspicii bune. Speak, pe numele său real Ştefan Sprianu, era cuplat cu o dansatoare superbă, Adriana Marinescu, atunci când bruneta s-a arătat interesată de el. Singura bilă albă pentru Adelina în această poveste este că, umblă zvonul, n-ar fi ştiut de existenţa Adrianei, adică Speak ar cam fi minţit-o. După anunţarea relaţiei lor, dansatoarea înşelată, Adriana, şi-a făcut bagajul şi s-a mutat în Los Angeles, unde a început o nouă viaţă.

Adelina şi Speak, la începutul relaţiei

Adriana a fost iubita lui Speak înaintea Adelinei

Sorin Boiangiu a aruncat-o pentru scurt timp înapoi în braţele fostului soţ

În afară de relaţia cu Speak, una singură mai dădea semne că s-ar putea finaliza cu o căsătorie: cea cu timişoreanul Sorin Boiangiu. Surpriză, însă: exact când lumea se aştepta ca bruneta să iasă în public să se laude cu inelul de logodnă, ea a ieşit să spună că s-a despărţit de Sorin! Tot atunci, Liviu Vârciu îşi lua adio de la Diana “Iguana”. Iar Adelina şi Liviu au sfârşit prin a se arunca din nou, pentru scurt timp, unul în braţele celuilalt. În paralel – ironia sorţii! -, Sorin a-nceput să se vadă cu Diana…

Adelina a fost plimbată de Sorin prin ţările calde

După despărţirea de Sorin, Adelina a reîncălzit “ciorba” cu Liviu în direct, la TV, dar împăcarea n-a ţinut mult

George «Ţiganu» şi-a făcut intrarea în showbiz pe spatele ei

Cum orice naş îşi are naşul, există un bărbat care a câştigat mai mult decât Adelina de pe urma relaţiei lor: George, zis “Ţiganu”. Practic, el şi-a făcut intrarea în showbiz folosindu-se de celebra brunetă, iar după ce amorul lor s-a stins, a trecut la noi cuceriri din lumea mondenă. Le-a bifat, pe rând, pe fostele asistente TV Livia Tăvăluc şi Iuliana Luciu.

Adelina şi George au avut o relaţie scurtă şi intensă