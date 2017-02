De cum a apărut cu un nou look, toată lumea a asociat schimbarea Ilincăi cu sarcina ei. Ilinca Vandici și-a tuns părul însă cu totul și altul motiv. Se pare că cea mai mare influență a acestei decizii a avut-o versiunea ei din Turcia, prezentatoarea formatului original al emisiunii „Bravo, ai stil”. Dacă va decide să-și deschidă un pic și nuanța părului, Ilinca va semăna izbitor cu Oyku Serter, prezentatoarea versiunii din Turcia.

Ilinca Vandici este o prezentatoare TV cu ștate vechi și cu o experiență vastă în ceea ce privește emisiunile de divertisment. Cu toate acestea, se pare că în materie de „Bravo, ai stil”, Ilinca nu este deloc naturală. Se pare că Vandici o imită pe Oyku Serter, nimeni alta decât prezentoarea formatului orginal al emisiunii de stil. „Daaa, noul meu look este programat încă dinainte să se termine primul sezon „Bravo, ai stil”. Sincer, eu îmi doresc să-mi tund părul de un an și jumătate-doi. N-a fost cazul, n-am găsit momentul, în schimb acum am găsit momentul: clar pentru sezonul 2”, ne-a declarat Ilinca Vandici.

Ilinca Vandici și-a tuns părul înainte de noul sezon al emisiunii

Culmea este că nu doar lungimea părului și coafurile sunt împrumutate de la Oyku, ci și anumite gesturi. Spre exemplu, celebrul mod de a saluta publicul, trimțând „bezele”, salut pe care l-a imitat și Andreea Mantea într-o emisiune pamflet, este copiat de la turcoaica sexy. Nu știm dacă într-adevăr Vandici a copiat-o pe turcoaică, însă, cu certitudine, Ilinca este o prezență plăcută pe micul ecran, iar telespectatorii îi adoră aparițiile.