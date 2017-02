EXCLUSIV/ Adevărul despre starea de sănătate a lui Gabriel Cotabiță! Prietenii artistului, îngrijorați de informațiile apărute astăzi!

Zvonul potrivit căruia artistul ar fi fost din nou internat de urgență, a creat panică printre apropiații acestuia. Adevărul despre starea de sănătate a lui Gabriel Cotabiță este însă cu totul altul.

La aproximativ doi ani de când artistul a fost găsit inconștient într-o sală de fitness, o nouă informație apărută astăzi i-a îngrijorat pe apropiații acestuia.

”Gabriel Cotabiță a fost internat din nou de urgență”, este zvonul care a circulat în tot cursul zilei.

Telefoanele i-au sunat non-stop. Artistul nu prea a putut să răspundă, din motive bineîntemeiate. Nu, acesta nu se afla la niciun spital, ci pregătea concertul din Piața Universității. Acolo unde a cântat în urmă cu puțin timp. Cotabiță a stat de vorbă cu ceilalți artiști din generația sa, a glumit cu ei. Și a părut chiar într-o formă foarte bună.

S-a îngrășat peste 20 de kilograme

Artistul nu are în prezent noi probleme de sănătate, doar că viitorul nu sună prea bine pentru el. Asta pentru că, de când a început tratamentul cu un medicament care-i este indispensabil în prezent, Cotabiță s-a îngrășat mai bine de 20 de kilograme, ajungând practic la greutatea pe care o avea înainte de a ține regimul grație căruia slăbise miraculos.

Adevărul despre starea de sănătate a lui Gabriel Cotabiță: obosește mai repede

Iar acest lucru, spun specialiștii, îi poate pune în pericol viața, date fiind problemele pe care le are cu inima. Mai mult, de când s-a îngrășat, artistul a început să obsosească destul de repede și a ajuns sub atenta supraveghere a medicilor care îi monitorizează constant și i-au întețit controalele, ce au devenit tot mai amănunțite. Cotabiță ține un regim strict, nu consumă alimente ce i-ar putea face rău și continuă programul de recuperare început imediat după ce a revenit miraculos la viață. De asemenea, el are și un program strict de odihnă.

CITEȘTE ȘI: