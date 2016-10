Alex Velea a ajuns la capătul răbdării. El nu va putea fi și în acte tatăl lui Dominic și al băiețelului ce se va naște în decembrie, decât peste nouă luni de la divorțul Antoniei de Vincenzo Castellano.

Cu un ochi plânge, cu altul râde. Cam aceasta este situația lui Alex Velea, fericit că Antonia îl va face din nou tată, dar ajuns la capătul răbdării întrucât nu-și poate recunoaște oficial copiii. Asta pentru că Antonia nu a divorțat nici acum, la trei ani după ce i-a deschis procesul lui Vincenzo Castellano, încă soțul său în acte.

”Fiind o persoană căsătorită, există acea prezumție legală cum că tatăl copiilor este soțul. Lucru valabil încă o perioadă de nouă luni de la pronunțarea divorțului”, a declarat avocatul Antoniei, Ioan Todan.

Alex Velea a ajuns la capătul răbdării. Antonia s-a lăsat pe mâinile notarului ales de Vincenzo

Recent, Ciro Castellano, fostul socru al Antoniei, declară că ei şi-ar dori ca divorţul să se pronunţe cât mai repede. „Noi ne-am oferit să ne ocupăm noi de chestia asta. Am fost refuzat şi atunci am stat în banca noastră, să aşteptăm”, spunea acesta. De partea cealaltă însă, avocatul artistei, Ioan Todan, spune că lucrurile stau altfel. ”Notarul care se ocupă de divorț este cel ales de ei, noi am făcut cum au vrut”, a precizat acesta.

