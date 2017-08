EXCLUSIV | Alina Pușcaș recunoaște că i s-a schimbat viața de cand s-a măritat și are doi copii. Cariera a trecut pe planul doi

Alina Pușcaș a făcut dezvăluiri despre cum s-a schimbat viața sa după ce s-a căsătorit și a devenit mămica a doi copii.

Alina Pușcaș este cunoscută telespectatorilor ca actriță, dar și grație show-ului „Te cunosc de undeva”, unde îl are ca partener de prezentare pe Cosmin Seleși. De altfel, vedeta se pregătește intens și revine pe micile ecrane la Antena 1, la show-ul „Te cunosc de undeva”, în această toamnă, cu cel de-al 12-lea sezon al emisiunii care se bucură de mare succes la public.

Pe lângă faptul că are o carieră de succes, Alina Pușcaș este și o femeie împlinită în plan personal.

În 2015, în luna august, vedeta a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, și tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care s-a căsătorit de curând.

În luna octombrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Melissa Antonia. Alina Pușcaș a mărturisit recent că își mai dorește copii.

În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Libertatea, Alina Pușcaș a vorbit despre cum s-a schimbat viața sa de când s-a așezat la casa ei.

Cum s-a schimbat viața ta de când ai doi copii și de când te-ai măritat?

Viața mea s-a schimbat numai în bine, chiar dacă au apărut noi responsabilități foarte serioase. Timpul îmi este ceva mai limitat, dar asta nu înseamnă că nu găsesc soluții să mă împart destul de bine, în așa fel încât să nu aibă de suferit niciun membru al familiei. Aspectul profesional este oricum pe locul doi.

Cine te ajută cu copiii când ești plecată la filmări?

Mă ajută bona. Momentan pot spune că sunt multumită de ea, din toate punctele de vedere, și sper să rămână așa mulți ani de acum încolo.

Cum reușești să fii într-o formă fizică de invidiat? Care sunt secretele tale de frumusețe, dieta?

Nu pot să spun că sunt chiar într-o formă de invidiat, mai am de lucrat și, sincer, acum, după a doua sarcină, îmi este mult mai grea revenirea. Sarcinile au fost foarte apropiate și nu am avut timp de o retonifiere între ele. Deocamdată, încerc să ajung la sală de trei ori pe săptămână și am început să mănânc ceva mai controlat.

Cui cere sfaturi atunci când vine vorba despre creșterea copiilor?

Nimănui. O facem așa cum simțim și putem noi mai bine. Până acum, din ce am observat, suntem pe o direcție foarte bună.

Cât de mult se implică soțul în ceea ce priveste creșterea micuților?

Mihai se implică atât cât îi permite timpul, din momentul în care ajunge acasă, după ora 18.00. În week-end, încercăm să ieșim prin parcuri ori la cumpărături, să mergem în vizită la prieteni. Deja pe Alex îl implicăm în cât mai multe activități de adulți.

Cât de categorică sau nu ești ca mămică?

Nu sunt categorică decât în momentele-cheie ce țin de creșterea sănătoasă a copiiilor.

Margherita de la Clejani, într-un pictorial incendiar la piscină. Operațiile estetice au transformat-o total