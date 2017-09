Alina Vîlcu este unul dintre arhitecții care ajută la construirea caselor celor aflați la nevoie, participanți la emisiunea ”Visuri la cheie”, de la Pro TV. Serioasă și foarte atentă la tot ceea ce face, n-ai bănui că, în viața de zi cu zi, Alina Vîlcu este dependentă de adrenalină și că practică chiar și sporturi extreme.

Alina Vîlcu face echipă cu alți doi arhitecți la emisiunea „Visuri la cheie”, pe care Dragoș Bucur o prezintă la Pro TV. Arhitecta, care a mărturisit recent, în cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Libertatea, că a trecut prin momente dificile în viață, are pasiuni cu totul inedite. este dependentă de andrenalină și practică numeroase sporturi, chiar și extreme, după cum ne-a dezvăluit chiar ea. Alina Vâlcu ne-a dezvăluit și ce o face foarte fericită atunci când este departe de rutina de zi cu zi.

„Pasiuni așa arzătoare nu am… adică sunt multe lucruri care mă fac fericită, însă pot trăi, cred, și făra ele, așa ca nu le-aș numi pasiuni. În primul rând iubesc marea, Asia și kitesurf. Mă rog, în primul rând iubesc familia mea. :)

Fac kitesurf de vreo 8 ani și toate vacanțele sunt legate de destinații de kite/vânt. Îmi dă o senzație de libertate și de joacă absolută, sunt doar eu cu mine, cu vântul, cu marea, fără gânduri, fără frici, fără dorințe. Am momente în care sunt în mijlocul mării și încep să țip și să cânt de fericire. Fac yoga și meditație regulat. Încerc să am o practică de observare zilnică. De curând am descoperit că însuși procesul ăsta în care mă uit cu ușoară detașare și curiozitate în interiorul meu mă face fericită.

Sunt fericită atunci când merg la retreat-uri, la workshop-uri legate de yoga și meditație. Dacă sunt în India sau Thailanda, e visul meu.

Mă face fericită să gătesc și să invit prieteni la mine. Să beau vin bun.

Sunt fericită iernile la schi în Italia. Sunt îndrăgostită de Italia.

Cred că mi-ar fi greu să trăiesc dacă nu ar exista muzica. Sunt înnebunită să dansez, să mă mișc împreună cu muzica. Îmi place toată muzica! De câțiva ani am descoperit deephouse, trance și muzica shamaica… muzică ce intră in tine scurtcircuitând mintea și te descpreri mișcându-te. Multe dintre meditațiile pe care le practic se leagă cu muzica și dansul.

Îmi place mult ce fac la birou, îmi place să combin detalii pentru a realiza un întreg armonios vizual, îmi plac momentele în care mă văd cu colegii mei și ne brainstormăm pe un proiect nou. Mă pierd în momentele astea și mintea se oprește, lăsând inspirația să curgă.

Sunt fericită atunci când mă trezesc duminca dimineață și este soare afară și văd lacul pe fereastra dormitorului, și soțul meu pleacă să ia croissantele mele preferate cu migdale, copilul râde și aleargă prin casă și nu se “repede” în tableta, apoi merg pe jos până la biserica din cartierul unde stau, la slujba de dimineață.

Și, da, sunt fericită la „Visuri la cheie”. Altfel nu aș putea”, a declarat Alina Vîlcu în exclusivitate pentru Libertatea.