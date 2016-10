EXCLUSIV/ În așteptarea proiectului de la PRO TV, Nicolle Stănese îi face… proiecte iubitului. Mai vrea doi copii!

Nicolle Stănese a dispărut de pe micul ecran o dată cu terminarea emisiunii “Bake Off România”, însă a rămas sub contract cu PRO TV-ul. Până când se va concretiza un nou proiect sau se va relua formatul TV, vedeta se ocupă de afacerea cu haine și are în plan încă doi copii.

De trei ani și trei luni, Nicolle Stănese experimentează viața de mămică pentru Ana Victoria, fiica ei și a lui Mihai Cioltea, bărbatul de care între timp s-a despărțit. Nu concepe în ruptul capului ca micuța să rămână singura ei moștenitoare, așa că are de gând să îi facă frați sau surori.

“La un moment dat se va întâmpla. Îmi mai doresc doi copii”, a declarat, pentru Libertatea, Nicolle Stănese.

Iubitul o ajută cu afacerea

Șatena trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Marius, un bărbat care are și el un copil din mariajul anterior. Mai mult, acesta a început să se implice la modul serios în afacerea cu haine a vedetei. Ea a pornit atelierul împreună cu o asociată, dar de când a rămas singură, și-a implicat fratele și mai nou, partenerul de viață.

“Am început-o după ureche din dorința de a face ceva, care să îmi asigure un trai normal și o independență financiară. Din fericire, Marius, iubitul meu, mă aduce pe calea corectă a business-ului”, a precizat ea. Până când șefii de la Pro TV o vor implica într-un proiect, Nicolle Stănese nu are timp să se plictisească la Sibiu, ea implicându-se și în campanii sociale. Nici pe plan personal nu are de ce să se plângă, fiind mulțumită de statutul actual.

“Noi avem de gând să lăsam lucrurile să meargă firesc și ne este atât de bine, încât nu avem de ce să le facem altfel. Așa că.., cine stie? Doamne ajută doar să fie bine! Atâta timp cât există iubire, înțelegere și respect, lucrurile sunt pe făgașul firescului. Că o fi cu căsătorie, cu copii, nu știu, dar asta chiar contează mai puțin, partea cu căsătoria cel puțin cu siguranță ”, a conchis ea.

