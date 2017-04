Deși trăim în epoca în care femeile se axează mai mult pe carieră, sunt totuși multe care ar face compromis de dragul iubirii. Cristina Rus, Adelina Chivu, Monica Gabor, Catrinel Sandu sau Raluca Lăzăruț sunt doar o parte dintre cele care au renunțat la carierele lor pentru a-și întemeia o familie.

Raluca Lăzăruț a plecat în America după soțul ei

În urmă cu doi ani, Raluca Lăzăruț renunța definitiv la pupitrul știrilor pentru a fi alături de bărbatul iubit. Fosta prezentatoare TV nu numai că a pus cruce carierei, dar a decis să se mute în America pentru a fi aproape de Horațiu Boeriu, un tânăr și prosper om de afaceri în domeniul auto. „Plec pentru mine și pentru că mi-e bine în relația pe care mi-am format-o. Plec pentru că vreau să îmi fac o familie. Am lângă mine un om în care am încredere”, declara Raluca cu puțin timp înainte de a se stabili în SUA. Plecarea i-a fost de bun augur căci, la un an de la logodnă, ea și Horațiu s-au căsătorit, nași fiindu-le Adelina și Cristi Chivu.

Adelina Chivu s-a dedicat carierei soțului și fetelor

Se prea poate ca Adelina Chivu să o fi sfătuit pe Raluca Lăzăruț să nu se gândească de prea multe ori înainte să decidă în favoarea iubirii, ea mergând pe aceeași linie. Spre deosebire de Lăzăruț, Adelina a renunțat la pupitrul știrilor după ce născut primul copil. Soția lui Cristi Chivu a declarat în repetate rânduri că a preferat să se ocupe personal de cele două fetițe decât să încerce să-și reconstruiască o carieră în jurnalism. Dat fiind faptul că la începutul mariajului a locuit în Italia, unde Cristi juca, Adelina a a încercat să-și folosească studiile de jurnalism, dar s-a lovit de ostilitatea față de români a branșei jurnaliștilor de acolo. În momentul de față, Adelina se gândește să se mute definitiv în America, alături de soț și fiicele lor, Anastasia și Natalia.

Vedetele care au renunțat la carierele lor pentru familie

Monica Gabor a renunțat până și la fiica ei pentru Mr. Pink

Pe Monica Gabor nici celebritatea din România și nici măcar fiica ei, Irina, nu au ținut-o departe de visul american și de dorința de a-și reface viața amoroasă. Căsătorită timp de cinci ani cu Irinel Columbeanu, Monica s-a îndrăgostit irecuperabil de un om de afaceri chinez și a renunțat la absolut totul pentru a fi cu el. Atât de puternică a fost dragostea, încât a acceptat să-și lase fiica în custodia fostului soț și să o vadă doar cu ajutorul video-conferințelor. După ce o perioadă lucrurile au fost destul de tensionate în viața ei, Monica a reușit să găsească un echilibru, așa că, acum îi are alături atât pe Mr. Pink, cât și pe Irinel Columbeanu care a fost chiar de acord să o ducă pe fiica lor până în America pentru a se putea bucura de puțin timp cu ea.

Catrinel Sandu s-a reîntors la pasiunea ei

Rămânem în America, acolo unde locuiește de ani buni și Catrinel Sandu. Fosta bebelușă a „Cronicii Cârcotașilor” a renunțat la notorietatea de care se bucura în România pentru a-și urma soțul în America. Tenismenul Gabi Trifu și-a înființat în Florida o academie de tenis, iar Catrinel a ales să-i fie alături. Timp de 8 ani, Sandu s-a dedicat doar celor două fiice ale cuplului, renunțând la visele ei. De curând însă, Catrinel a revenit la marea ei pasiune și a deschis o școală de balet în SUA, unde predă intens.

Cristina Rus nu mai vrea să fie mondenă

Cristina Rus și-a dorit atât de mult o familie, încât nu a stat prea mult timp pe gânduri atunci când a avut șansa să aleagă între carieră și copil. Cântăreața a renunțat definitiv la muzică de dragul soțului ei, Dragoș. În clipa în care a devenit mamă, Rus a declarat că se retrage definitiv din industria artistică, ba chiar că și-ar dori să dispară și din viața publică, pentru a-și putea crește liniștită fiul. Cristinei i-a plăcut atât de mult cariera de mamă încât, la scurt timp după primul copil, Rus a mai adus pe lume și o fetiță. Acum, Cristina Rus este mamă cu normă întreagă, suplinând o perioadă de timp și rolul tatălui, când soțul ei a fost reținut într-un dosar de fraudă economică.

Marina Dina a devenit mamă de gemeni

Fosta asistentă TV a dispărut subit din peisajul monden și a preferat să-și trăiască în discreție povestea de iubire. Marina Dina și-a dorit să fie mamă tânără așa că, ani la rândul s-a chinuit să rămână însărcinată. Miracolul s-a produs anul trecut când, Marina a adus pe lume o fetiță și un băiețel, gemeni. În aceste condiții, Dina nu mai vrea să audă nici de televiziune, nici de aparițiile în media, ci vrea doar o viață liniștită de familie.

Andreea Tonciu nu a mai prins niciun proiect TV

Situația Andreei Tonciu este similară cu a Marinei Dina. Bruneta a devenit mamă, iar prioritățile ei s-au schimbat considerabil. Cu toate că nu mai este asistentă TV, Andreea nu vrea deocamdată să dispară definitiv din lumina reflectoarelor. Așa se explică și dorința ei ca nunta cu Daniel și botezul fiicei lor să fi fost televizate.

Și bărbații fac sacrificii pentru iubire

Nu doar femeile sunt cele care pun capat carierei pentru a deveni soții și mame, ci și unii bărbați. Printre aceștia se numără Lucian Viziru și Dan Cruceru. Cei doi au renunțat la carierele lor, de artist, respectiv jurnalist, pentru a rămâne acasă cu copiii. În tot acest timp, soțiilor lor au putut să-și vadă în continuare de meseriile pe care le practicau și care s-au demonstrat mai profitabile decât ale lor.