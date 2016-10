Benone Sinulescu își ajută amicii să scape de diabet! Ca un adevărat gospodar, artistul își face mereu provizii pentru iarnă cu legume crescute în grădina sa, iar castraveții săi murați sunt la mare căutare.

La 79 de ani, Benone Sinulescu este încă foarte activ. Atât pe scenă, cât și în treburile sale casnice. Artistul este un adevărat gospodar și, potrivit propriilor sale mărturisiri, în grădina casei sale din Bârzava (județul Arad), de un hectar și jumătate, a cultivat cam tot ce s-a putut. Mai ales castraveții amari, cu un rol miraculos în tratarea diabetului!

”Am un prieten la Viena, care era foarte bolnav, avea diabet în stare avansată. Un medic însă l-a sfătuit să lase toate pastilele și să facă exact ce-i spune el. Mai precis, să consume mereu salată de castraveți obișnuiți, combinată cu unul amar, în fiecare zi, toată toamna, iarna și la primăvară. Acum o lună de zile am vorbit cu el și deja este foarte bine. Și eu am recoltat astfel de castraveți. Am luat multe semințe, de la Societatea de cercetări a legumelor de la Buzău, pe care le-am și împărțit cui a avut nevoie și mi-a cerut. În grădina mea, am cultivat cam tot ce s-a putut. Una e să mănânci legume netratate și alta să consumi ce e în comerț”, a declarat Benone Sinulescu pentru Libertatea.

Benone Sinulescu își ajută amicii să scape de diabet! ”Nu știu dacă sunt sănătos la cap”

Artistul a adăugat că el niciodată nu a avut probleme cu diabetul. ”Din fericire, eu nu am avut probleme cu diabetul. Nu știu însă dacă sunt sănătos la cap. Numai un trăsnit ca mine putea face asta”, a mai spus acesta, referindu-se la preocupările sale casnice. Mai precis, artistul își face mereu proviziile pentru la iarnă. Împreună cu soția sa, el pune la murat cam toate legumele din grădina sa și face foarte multă zacuscă.

”Pun castraveți, gogonele, gogoșari la murat, dar nu în oțet, ci în saramură. În ultimii ani am avut și bame, și toate din grădina noastră”, a adăugat acesta.

CITEȘTE ȘI: