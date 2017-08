Binecunoscutul designer Cătălin Botezatu a avut parte de o vacanță de vis în Maldive, unde a trăit experiențe unice.

Cătălin Botezatu, unul dintre cei mai cunoscuți designeri de la noi, dar și unul dintre cei mai râvniți burlaci, s-a relaxat departe de țară, într-o destinație nu doar exotică, ci și de lux.

Designerul a fost în Maldive în cel mai eco resort de 5 stele, Six Senses Laamu, situat într-unul din cei mai sudici atoli din arhipelag, puțin deasupra Ecuatorului. Insula Laamu, pe care a fost construit acest resort, are doar 750 de metri lungime și 250 de metri lățime și include vile luxoase situate pe plajă sau deasupra apei, într-una din acestea din urmă cazându-se și Cătălin Botezatu. O astfel de vacanță într-o destinație de poveste costă câteva mii de euro.

Celebrul designer Cătălin Botezatu, care s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate în ultima vreme, a luat cina pe o insulă care iese la suprafață doar câteva ore.

„Resortul este 100% eco, deci micul dejun și cina conțin preparate bio, pește și fructe de mare abia pescuite, legume și fructe din producția proprie, de pe insulă, totul preparat de chefi foarte apreciați. Experiența culinară este incredibilă.

Cât am stat acolo, am avut parte de experiențe unice, în premieră în viața mea. Într-o seară am luat cina pe o insulă de nisip, de doar 100 de metri, ce iese la suprafață pentru câteva ore, doar atunci când este reflux și nivelul apei este redus”, a declarat Cătălin Botezatu în exclusivitate pentru Libertatea.

„Am mers de la resort cu barca în larg, cam 10 minute, până am ajuns pe o insulă de nisip care apare la suprafața oceanului doar în orele în care este reflux, iar nivelul apei este mai scăzut. Era o insulă mică, de doar 50 de metri lungime, pe care au fost amplasate felinare și lampioane și amenajată o masă pentru invitații speciali. Am luat cina sub cerul înstelat, la lumina lumânărilor, având de jur-împrejur doar oceanul. Este o experiență unică, cu totul inedită. Absolut superb. După două ore a venit barca pentru a ne transporta înapoi la resort.

A doua zi am mers pe o altă insulă, denumită Picnick Island. Este o insula cu palmieri și nisip fin, nelocuită. Te simți ca Robinson Crusoe. Nu există niciun om pe acea insulă. Ne-au pregătit masa cu un prânz delicios la umbra palmierilor. Eram înconjurați de vegetație luxuriantă, de plajă cu nisip alb, fin, și de o apă albastră cum rar am mai văzut. Înainte de prânz am putut merge în larg pentru a face snorkeling exact deasupra recifului de corali. Splendid este totul în Maldive. Adevăratul paradis exotic”, ne-a mai spus designerul.

La inedita cină, Cătălin Botezatu a ajuns cu o barcă și, sub cerul senin, înstelat, la lumina felinarelor, a luat cea mai spectaculoasă cină din viața lui.

Scufundări pe sub vila în care s-a cazat

Bote a făcut snorkeling (n.r. – scufundări la suprafața apei care ajută la descoperirea faunei, a florei și a peisajului submarin) pe sub vila pe apă unde a fost cazat în Maldive. Peisajul a fost unul divin, cu pești colorați, manta ray și țestoase pe care le vedea la orice oră, peste tot, cu atât mai mult cu cât celebrul designer a avut cadă transparentă, din sticlă, pe dedesubtul căreia se vedea peste tot.

„Eu sunt pasionat de snorkeling, astfel că am înotat în apa lagunei deasupra coralilor, printre țestoase, manta ray și mii de pești colorați. În zona cu apă liniștită am practicat și SUP (n.r. – stand up paddle, sport pe apă, practicat cu o placă specifică și cu padela, cu ajutorul căreia practicantul se poate deplasa vâslind), sport pe care l-am învățat anul trecut. Relaxarea a venit apoi la renumitele spauri, premiate peste tot în lume. Am avut parte de cele mai bune masaje din viața mea, în foișoare liniștite, pe plajă”, ne-a mai povestit Cătălin Botezatu, care recent a mărturisit că a ajuns designer din greșeală.