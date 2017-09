Ozana Barabancea a dezvăluit câte kilograme a reușit să dea jos după ce și-a operat stomacul, la ce greutate își dorește să ajungă și care este regimul pe care îl urmează.

Ozana Barabancea a decis să-și taie stomacul în luna iunie a acestui an. Artista lirică a mărturisit că a fost sfătuită și îndrumată în acest sens de cântăreața Andreea Bălan, cea care îi este și colegă de juriu la emisiunea „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1.

Ozana Barabancea, pe care telespectatorii o vor revedea la masa juriului din cadrul show-ului “Te cunosc de undeva!”, care va fi difuzat de Antena 1 începând din 9 septembrie de la ora 20:00, a slăbit nici mai mult nici mai puțin de 17 kilograme, în decurs de două luni de la operația de micșorarea a stomacului la care a fost supusă.

“Pentru mine, această operație este o binecuvântare și îi mulțumesc domnului doctor Rubin Munteanu că m-a convins să mă operez, fără să mă forțeze în vreun fel. Eu am intrat în sala de operație perfect convinsă că va fi bine. Am spus Tatăl Nostru cu voce tare și am știut că intervenția va fi o reușită. Mi-am programat psihicul pentru ca totul să fie foarte bine. Mă bucur din toată inima că am făcut această operație de micșorare de stomac!”, ne-a declarat vedeta.

Mănâncă orice, dar nu mai mult de 100 de grame

Artista a explicat și care este regimul său în acest moment. Are voie să mănânce orice, de trei ori pe zi, însă fiecare porție să nu depășească 100 de grame. “Am pofte, dar mănânc puțin și mestec mult și bine. Mi-am schimbat gusturile. Dar accept cu bucurie orice schimbare provocată de operație. Voi trece cu bine peste toate. Sunt optimistă. Sunt credincioasă. Sunt fericită”, a declarat vedeta.

A dăruit hainele și a renunțat la breton

Odată cu noua siluetă, în viața Ozanei Barabancea au avut loc și alte schimbări. Artista a dezvăluit că și-a propus să ajungă să aibă o greutate de 65 de kilograme. Cum hainele pe care le avea înainte s-au dovedit a-i fi mult prea mari, Ozana a decis să le dăruiască. Iar transformările de look nu se opresc aici: artista a renunțat la coafura cu breton pe care o avea de ani de zile.

“Am dăruit hainele mari persoanelor dragi și, de curând, am renunțat definitiv la breton. Pentru că am fruntea lată și ochii puternici, m-am gândit să îmi pun astfel trăsăturile în evidență”, a încheiat Ozana Barabancea.