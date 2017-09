Cheloo a comentat pe marginea deciziei celor care vor să devină raw vegani. Artistul și-a spus categoric părerea în acest sens.

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac, cei trei jurați de la emisiunea iUmor, care începe pe 17 septembrie la Antena 1, au tot felul de controverse legate de alimentație, printre care și despre ideea de raw vegan.

Discuția despre mâncare a fost deschisă chiar de Mihai Bendeac, îngrijorat de stilul alimentar al ”colegei sale de bancă”, Delia.

”Dacă am fi siamezi, ce am face?”, a întrebat actorul, dat fiind că artistei îi place să aibă mereu ceva de ronțăit aproape în pauzele emisiunii și îngrijorat că aceste mici gustări ar veni la pachet cu niște kilograme în plus pentru el.

În acest timp, Cheloo nu a putut să nu remarce că tot mai mulți concurenți fac glume la adresa persoanelor care adoptă un regim alimentar raw vegan, vegan, vegetarian sau lacto-vegetarian.

Artistul este categoric și își spune foarte clar opinia. El e de părere că un astfel de subiect este de neînțeles și nu poate concepe ca oamenii să facă atâtea diferențieri în funcție de împărțirea alimentelor.

„Eu cred că pur și simplu unii oameni din lumea asta au prea multă mâncare, comparativ cu alții. Și mai cred că, în general, foamea face minuni!”, a declarat Cheloo.