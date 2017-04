EXCLUSIV. Delia a fugit la Roma doar ca să scape de vremea rea

Proaspăt venită în țară dintr-o vacanță, a decis, pe nepusă masă, să plece într-o alta. Delia a fugit la Roma, doar așa, ca să scape de ploile din România.

Duminică dimineața nimic nu anunța vreo plecare peste hotare în casa cuplului Delia Matache – Răzvan Munteanu.

Cei doi au sărbătorit Paștele ca toți românii, cu miel, drob și cozonaci, apoi s-au așezat să-și facă liniștiți siesta. A fost momentul în care le-a căzut sub ochi avertizarea meteorologilor că urmează să se abată asupra Româniai un front atmosferic rece, cu ploi abundente. Au decis că n-au chef de așa ceva și au pornit în căutare de soare și căldură.

Primul pas: consultarea buletinului meteo, ca să vadă în ce țară prin Europa își arată soarele fața. Apoi au cumpărat repede biletele de avion și-au făcut niște bagaje ușoare, ca pentru două-trei zile, și și-au luat tălpășița, chiar duminică seara, către capitala Italiei.

“A fost ceva neplănuit. Am văzut că este vreme urâtă și ne-am uitat repede pe unde am putea pleca. Am ales Roma, că aici este cald”, ne-au mărturisit ei.