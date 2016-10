EXCLUSIV/ Corina nu și-a găsit încă sufletul pereche după despărțirea de Nelu Bud, dar… Fiul ei o vede măritată cu Ronaldo

După despărțirea oficială de tatăl copilului ei, survenită în primăvara trecută, în viața Corinei nu a apărut un alt bărbat. Cu toate acestea, mai în glumă, mai în joacă, fiul ei o îndeamnă să…se mărite.

Corina și Nelu Bud au încheiat o relație de 19 ani, dar au rămas prieteni și continuă să se ocupe îndeaproape de băiatul lor, Robin, exact ca și până acum. Cu toate că de luni bune este singură, cântăreața nu este preocupată de găsirea unui suflet pereche.

“Pur și simplu nu a apărut nimeni în viața mea, nici nu îmi doresc acum, mă focusez pe carieră, am avut foarte multe cântări. Nu am avut timp nici de vacanță, nici măcar o zi, m-am focusat pe casă (n.r. s-a mutat recent) și cred că e prea devreme. Nu sunt genul de femeie care să ies cu un bărbat doar pentru că trebuie, voi ieși cu un bărbat și mă voi îndrăgosti când chiar, nu știu, îmi va da cineva fluturi în stomac”, a declarat, pentru Libertatea, Corina.

În timp ce ea susține că a făcut o pasiune pentru un star internațional, fiul ei a devenit fanul celebrului fotbalist Ronaldo. Zilele trecute, puștiul a surprins-o cu un îndemn de-a dreptul bizar.

“În continuare îl iubesc pe Justin Bieber, sunt îndrăgostită de el și vine în România la anul! Am citit chiar la voi! Doamne, nu vrei să știi, când am citit, nu am mai dormit toată noaptea… am dat mesaje tuturor prietenilor mei, eram foarte fericită! Robin mi-a spus că vrea să mă căsătoresc cu Ronaldo, deci ce să spun mai mult de atât? Pentru că este fascinat de medaliile și toate cupele lui, e fascinat de cum joacă, lui îi place foarte mult fotbalul”, ne-a spus amuzată Corina.