Crina Abrudan este una dintre cele mai senzuale vedete din showbiz-ul românesc. După ce, în urmă cu câțiva ani s-a retras din lumina reflectoarelor, ex-prezentatoarea a mărturisit că s-ar întoarce în televiziune, dar cu câteva condiții.

Ani de zile, telespectatorii au urmărit-o pe Crina Abrudan în postura de prezentatoare a știrilor sportive din cadrul jurnalului de știri de la Antena 1 reușea să capteze imediat atenția cu prezența sa, dar și cu căldura cu care reușea să treacă dincolo de micul ecran.

În urmă cu câțiva ani, blonda s-a retras din lumina reflectoarelor. A stat departe de presă, iar la începutul lunii iulie a acestui an, s-a căsătorit cu fostul fotbalist Gabi Popescu, cel cu care avea o relație de peste nouă ani.

„Nu s-a schimbat nimic de când m-am măritat, toată lumea mă întreabă asta, dar ce să se schimbe… Suntem de nouă ani împreună, locuim împreună. E la fel. Ne dorim un bebe, dar când o fi o fi”, a declarat Crina Abrudan în exclusivitate pentru Libertatea.

Crina Abrudan n-a avut vacanță anul acesta, ci doar a fost câteva zile la mare.

„N-am fost în vacanță, am fost plecată doar în weekend-uri la mare. N-am vrut să plecăm într-o vacanță în perioada asta cât e cald la noi pentru că mie îmi place vara și căldura și am zis că e aiurea să plecăm când aici e soare și frumos. Mai bine plecăm la iarnă, când o să fie urât și minus 20 de grade. Nu neapărat în țările calde, dar măcar undeva unde să fie mai plăcut, mai o temperatură de primăvară”, ne-a mai spus vedeta.

Deși are o viață plină, s-a așezat la casa ei și are propria afacere cu un loc de joacă pentru copii, Crina Abrudan nu exclude o revenire pe sticlă.

„Simțeam că m-am plafonat, că m-am plictisit”

„M-aș întoarce la TV dacă ar fi ceva ce să îmi placă și să simt că mă satisface și mă împlinește profesional, da. Sunt momente în care îmi este dor. Sunt momente în care îmi umplu eu timpul și ziua mea cu treburile mele. Am un loc de joacă pentru copii care îmi ocupă foarte mult timp. Dar asta nu înseamnă că nu aș mai face televiziune deloc. Sport nu aș mai face. În primul rând că, la Antena 1, unde lucram eu, nu mai există știri sportive, s-au desființat. S-au desființat din anumite motive. Sportul nu mai este, în ziua de azi, ce era atunci pe vremuri. Erau vremuri în care sportul făcea audiență foarte mare. Acum fotbalul nu mai este la nivelul la care era atunci, știrile sportive nu mai fac aceeași audiență cum făceau atunci. Probabil acesta a fost și motivul pentru care s-a renunțat, în timp, la știrile sportive. Oricum nu-mi mai doream. Înainte să plec din Antena 1, cu un an și ceva, vorbeam că pur și simplu nu mai voiam să rămân la sport. Era deja prea mult pentru mine. Simțeam că m-am plafonat, că m-am plictisit, nu-mi mai dădea satisfacție și nu mai aveam plăcerea aceea de a merge la serviciu, gândindu-mă că o să fac ceva care să nu-mi placă.

Poate mi-ar plăcea divertisment, știri, dar știri generaliste, pentru că nu m-aș vedea într-o televiziune de știri. Nu m-aș mai vedea. Am făcut o grămadă de știri pe vremea când eram reporter la Antena 3. Dar acuma nu m-aș mai vedea. Probabil că m-am și rupt de mult timp de domeniul ăsta. Adevărul este că, în ultima vreme, de când nu mai sunt în televiziune, mă șiu uit foarte rar la televizor. Nu e neapărat o mândrie lucrul ăsta, dar sunt ocupată cu foarte multe lucruri, mai ales vara. Cu locul meu de joacă, de exemplu, și sunt pe drumuri toată ziua. Și, de când stăm la casă, prefer să stau afară în curte până târziu și uite așa mă trezesc că trec zile în șit și nu m-am uitat la televizor. Mă informez doar de pe Facebook și din presă. Și atunci nu m-aș vedea lucrând într-o televiziune de știri pentru că lucrurile se schimbă foarte rapid în țara asta, de la miniștrii la orice, și m-aș trezi în situația în care ar trebui să mă informez în fiecare zi pentru a face față. Nu mi-ar plăcea.

Mi-ar plăcea ceva de divertisment sau generalist, ceva mai relaxant și ceva unde să fiu eu. La știri eram așa, tot timpul foarte serioasă. Mi-ar plăcea să fiu mai veselă, mai degajată, să vorbesc liber, să vorbesc mult”, a explicat Crina Abrudan exclusiv pentru Libertatea.

A dat la Teatru, încercând să calce pe urmele tatălui ei

Crina Abrudan este fiica actorului Ion Abrudan, care lucrează la Teatrul Regina Maria din Oradea și care anul acesta a împlinit 79 de ani.

„Am dat admitere la Teatru când am terminat liceul, la 18 ani. Am picat. Era foarte greu pe atunci să intri la Teatru. Am fost dezamăgită și mi-era și rușine. Pe vremea aia se spunea: „Mamă, n-a intrat în primul an la facultate…”. Între timp am început să lucrez în radio și mi-a plăcut foarte mult și nu-mi venea să mai plec din Oradea. Mă atașasez acolo de studioul acela de radio. Era și primul meu loc de muncă, m-am obișnuit, începuse să-mi placă și am zis gata, eu vreau să mă fac jurnalist.

Erau alte vremuri în radio. Nu eram doar dj și puneam doar muzică. Eram reporter, transmiteam știri, scriam știri, făceam de toate. Erau vremurile alea când puneai muzică de pe casetă și nu mai mergea caseta și o derulai cu pixul. Între 1996 și 2000. Am vrut să fac Facultatea de Jurnalism, dar nu exista în Oradea. Dar a apărut Facultatea de Științe Politice în Oradea și atunci am zis că asta e, că mi se pare cea mai apropiată de jurnalism și aici mă duc. Și, între timp, mă mai gândesc eu, dacă aveam să mă mai fac actriță sau nu. Tata, actorul Ion Abrudan, n-a avut nicio problemă, nu mi-a zis nici da, nici nu. Nu știu cât de încântat a fost în primul an că am vrut să dau admitere la Teatru. Nu știu cât a fost de încântat că nu se arătau niște vremuri foarte bune pentru tinerii actori. Nu l-am întrebat niciodată dacă îi pare rău că nu m-am făcut actriță. După ce am ajuns din radio la Antena 1 Oradea, am zis că mi-e bine aici și stau să muncesc aici”, ne-a mai mărturisit fosta prezentatoare de știri.

Își caută angajate

Crina Abrudan este acum foarte ocupată cu locul de joacă pentru copii pe care îl deține într-un cartier de lux.

„Acum sunt într-un impas la locul de joacă pe care îl am. Am rămas fără două angajate. Am pus anunțuri de angajare pentru locul de joacă. Până atunci o să mă ocup eu, pentru că am mai stat eu singură cu copiii acolo, la început, când am deschis. Și probabil asta voi face până voi găsi angajați. Se întâmplă”, a încheiat Crina Abrudan.