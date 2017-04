Cristina Dorobanțu a ajuns până în finala de la „Bravo, ai stil”, însă nu a fost aleasă câștigătoare. Totuși, după motto-ul „2 este întotdeauna mai mare decât 1”, tânăra a reușit să aibă propria emisiune. Dacă la emisiunea unde era concurentă era criticată de Iulia Albu, Raluca Bădulescu, chiar și de Teo, acum vedetele trustului o tratează ca pe un egal.

Cristina Dorobanțu a fost dezamăgită când a pierdut „la mustață” titlul de cea mai stilată femeie din România, însă norocul a surâs și pentru ea. La câteva luni de la terminarea primului sezon „Bravo, ai stil”, Cristina are propria emisiune.

„Este extraordinar. Am visat atât de mult la momentul ăsta încât nu pot să descriu în cuvinte. Încă sunt emoționată și cumva simt că lumea e a mea. Este ceva măreț. Am visat de mică să am o carieră în televiziune indiferent de cum ar fi fost ea. Tot timpul am spus că pot porni de la un job de reporter, dar recunosc, mi s-a oferit o șansă extraordinară. Puteam să pornesc de oriunde, numai să fiu aici”, ne-a declarat Cristina.

Cristina de la „Bravo, ai stil” a ajuns colegă cu Teo și Simona Pătruleasa

Dacă în urmă cu patru luni era doar o aspirantă la marele premiu al unui concurs de stil, acum, Cristina face echipă cu vedetele de la Kanal D. „M-au primit foarte frumos. Am rămas impresionată. Practic am intrat într-o dimineață la machiaj și-mi spuneau „bine ai venit colega noastră de la matinal”, a pus tânăra, completând că acum are parte de un alt „tratament”.

„Am schimbat cabina de machiaj, dar să știi că și fetele de la „Bravo, ai stil” sunt vedete în felul lor. Așa cum se spune, o dată ce ai pășit pe un platou de televiziune, teoretic devii vedetă și fetele de la emisiune, așa cum și eu și colegele mele din sezonul I credeam, sunt niște mici vedete. Vedete în devenire”, ne-a mai mărturisit Cristina Dorobanțu.

