EXCLUSIV. Cum a ajuns Anca Țurcașiu la 59 de kilograme. Mai slabă ca în tinerețe

Anca Țurcașiu stârnește de ani buni multe invidii cu trupul ei de sirenă și e frecvent complimentată pentru modul în care arată. Interesant e că vedeta cântărește cu 2 kilograme mai puțin decât în tinerețe.

Anca Țurcașiu este adepta unui stil de viață sănătos și culege roadele cumpătării și disciplinei culinare. “Nu am o rețetă. Trăiesc normal, mai fac sport, mai am grijă să beau apă, să mănânc echilibrat”, ne-a mărturisit ea. Vedeta își permite să etaleze orice fel de vestimentație, întrucât trupul ei este bine proporționat.

Anca Țurcașiu vrea să se mențină la 59 kg

“Atunci aveam vreo 60-61 kg, acum am 59. Nu sunt foarte slabă, am avut si 52 de kg. Mă simt bine la greutatea asta, nu vreau să mai slăbesc. Nu arăți bine la față de la o anumită vârstă dacă slăbești”, a declarat, pentru Libertatea, Anca.

Actrița are grijă de tenul ei cu ajutorul cremelor făcute în România și nu are de gând să apeleze la diverse procedee estetice. “Pentru mine ca și actriță ar fi o tâmpenie să stau să mă apuc să fac cine știe ce prostii ca să nu mai am expresie de mirare”, ne-a spus ea hotărâtă.

Vedeta joacă în 3 piese de teatru: “Dator vândut”, “Toc toc”, “Amor în farmacie”, ea pregătind și o surpriză pe plan muzical, iar în timpul liber își pune în practică pasiunea pentru design interior. “Sunt cu ruleta în poșetă și cu praf pe bocanci din șantiere”, a recunoscut ea.

