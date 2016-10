EXCLUSIV / Dana Săvuică se pregătește intens înainte de întâlnirea cu… ciocolata. Dietă înainte de desert

Dana Săvuică face tot posibilul să își păstreze formele din tinerețe, când și-a făcut debutul ca manechin. Pofticioasă de fel, blonda a decis să nu își suprime poftele, însă ia măsuri dinainte pentru a echilibra…situația.

Dana Săvuică a fost prezentă, marți seara, la celebrarea a 15 ani de existență pe piața românească a unui lanț de ciocolaterii. Conștientă că nu va rezista în fața tentațiilor dulci, vedeta s-a pregătit temeinic. “Nu fac excese, dar uite, de exemplu, astăzi (n.r marți) am mâncat 3 feluri de salate: iceberg, rucola și valeriană, cu puțină mozzarella, ulei de măsline și cu niște nuci. Și un iaurt de dimineață. Știam că vin la eveniment și știam că o să distrug tot. Aici am băut o cană cu ciocolată caldă și am mâncat trei bomboane”, a declarat, pentru Libertatea, Dana Săvuică.

Ea este adepta unui stil de viață care include și astfel de mici plăceri. “Deci mai bine mănânc aici ciocolată, mă simt bine, după care probabil 2-3-4 zile nu o să mai îndrăznesc să pun gura pe ciocolată. Știi cum e? Trebuie să existe un echilibru. Fiecare își cunoaște limitele”, a precizat ea.

Vrea să slăbească 3 kilograme

Blonda ne-a mărturisit că în prezent are o greutate de 65 de kg, dar că țelul ei este să ajungă la 62. “Sunt o femeie care a ajuns la o anumită vârstă și predispusă din punct de vedere hormonal și al schimbării metabolismului la îngrășare oarecum. Trebuie să mai dau jos din partea de mijloc, adică s-au îngroșat talia și abdomenul. Trebuie cu foarte mult efort, cu alimentație corectă, dar și cu foarte multă mișcare. Eu, de exemplu, alerg pe bandă, merg pe bicicletă, dar mi-e lene să fac abdomene”, ne-a mărturisit Dana Săvuică.

