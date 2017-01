Artista mai deține, în prezent, dintre cele cinci case pe care le avea, doar două apartamente. Daniela Gyorfi a înjumătățit moștenirea lăsată de mama sa, dar, spune ea, nu banii sunt importanți, ci sănătatea.

Moartea mamei sale, femeia pe care a îngrijit-o ani de zile după ce a paralizat, a afectat-o extrem de tare pe Daniela Gyorfi.

Deși toamna trecută i-a făcut parastasul de trei ani, artista nici acum nu și-a revenit complet, dar a reușit într-un final să iasă din pasa proastă în care intrase.

Mai mult, artista recunoaște că în prezent mai are doar două apartamente unite, din cele cinci case pe care le deținea la un moment dat și care erau moștenire de la mama sa.

”Am rămas cu cele două apartamente în care stăm acum. Important este să fim sănătoși. Banii se fac. Nu suntem bogați, milioane de euro nu am avut niciodată. Dar trăim OK. În plus am început bine anul, am destule concerte, Maria e sănătoasă și asta e important”, a adpugat artista.