Nici nu a născut bine, iar Antonia are probleme. Pentru ca Dominic să nu fie gelos pe frățiorul ei, artista îi face cam toate poftele.

Artista simte pe propria-i piele ce înseamnă să fie mamă a doi băieți, oarecum apropiați ca vârstă. Nici nu a născut bine, iar Antonia are probleme cu gelozia lui Dominic, copilul său mai mare pe care-l are cu Alex Velea. Micuțul vrea mai tot timpul în brațe. El nu se deslipește de mama sa, mai ales atunci când aceasta e în preajma lui Achim, bebelușul nou născut.

Antonia știa însă la ce să se aștepte. Înainte să devină din nou mamă, ea fusese avertizată de prietene despre acest aspect. Astfel că, iubita lui Velea își împarte dragostea în mod egal și nu-l neglijează sub nicio formă pe Dominic, căruia îi cam face toate poftele. De ziua micuțului, atât ea, cât și Velea și cei apropiați, l-au copleșit cu cadouri. Mai mult, nu de puține ori, Dominic are ocazia să-și țină în brațe frățiorul, sub atenta supraveghere a părinților lui.

De asemenea, Antonia nu-și uită nici fiica pe care o are din prima căsătorie, cu Vincenzo Castellano. Ea vorbește des cu Maya, prin intermediul internetului, și îi are mereu în preajmă pe cei doi băieței, pe care îi și prezintă. Altfel, Achim este un băiețel tare cumințel, care plânge doar atunci când îi este foame. Cum Antonia și Alex au și ajutoare în casa în care locuiesc, micuțul se bucură de atenția tuturor.

Pe scenă, din februarie

Artista are de gând să se întoarcă destul de repede și pe scenă, motiv pentru care ea pregătește deja acest moment. Nu o va face însă mai devreme de anul nou. Asta pentru că-și dorește totuși ca măcar de sărbători să se poată bucura de familia ei și de noul membru al acesteia, Achim Alexandru.

Antonia ar urma să-și reia activitatea muzicală în luna februarie, sau chiar mai devreme, în cazul în care ar primi vreun job greu de refuzat din punct de vedere financiar. Greu de crezut însă, dat fiind faptul că luna ianuarie este una dintre cele mai sărace, în concerte. Atunci majoritatea artiștilor preferă să plece în vacanță, peste hotare, pentru a se întoarce cu forțe proaspete.

