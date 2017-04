EXCLUSIV/ De când a lăsat-o Nemțeanu, Diana Munteanu petrece tot mai mult timp cu fostul soț. Despărțire cu beneficii

Diana Munteanu petrece tot mai mult timp cu fostul soț, Claudiu Niculescu și cu băiatul lor, David.

Au divorțat în septembrie 2014, fără scandal, ambii evitând să vorbească despre acest eveniment din viața lor și despre motivul care a dus la respectiva decizie.

Diana Munteanu a rămas împreună cu David, fiul lor, în vila din Voluntari, ridicată împreună cu fostul soț. La rându-i, acesta a fost mai mult plecat în provincie, unde a avut de onorat diverse contracte profesionale. La aproximativ doi ani și jumătate de când Diana Munteanu nu mai e și Niculescu, cei doi foști soți au început să petreacă din nou mai mult timp împreună.

De dragul moștenitorului

La mijloc este însă fiul lor, de creșterea și educația căruia se ocupă amândoi. Doar că, de ceva timp, aceștia au început să aibă și activități și ieșiri în trei, ca o familie, ca atunci când încă formau un cuplu. Recent, Diana și Claudiu au mers tot împreună la un meci de campionat al băiatului lor, legitimat la Academia Voluntari. Lucru pe care nu-l mai făcuseră până atunci. Foștii soți vorbesc des la telefon și se și întâlnesc, mai ales de când Diana Munteanu s-a despărțit de iubitul mai tinerel cu 12 ani. În plus, și Claudiu Niculescu are acum job în Capitală, el devenind recent antrenorul echipei Voluntari, care evoluează în prima ligă. Clubul își are sediul la doi pași de casa în care locuiește Diana Munteanu, iar ex-dinamovistul nu ratează ocazia de a-i mai face câte o vizită… fiului său.

Schimbare de.. program

După divorț, Diana nu i-a pus restricții fostului soț în cee ace privește vizitarea fiului său. Din contră, acesta avea un program de vizită felxibil, la cerere. Mai precis, atunci când vroia și avea timp, Claudiu se ducea și-l lua pe David. Tatăl și fiul mergeau însă singuri la locurile de joacă și mai apoi la film. Asta în timp ce prezentatoarea TV petrecea timp cu fostul iubit, Bogdan Nemțeanu.

CITEȘTE ȘI: