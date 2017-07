Sore se numără printre acele vedete care nu acceptă să-și expună public copiii și consideră că e dreptul fiicei sale să aleagă dacă vrea să fie persoană publică sau nu. Și se pare că fiica lui Sore a ales de pe acum să devină artistă.

Cu toate că Sore insistă să nu o expună prea mult pe fiica ei și speră ca Erin să se ferească de lumina reflectoarelor, micuța are alte planuri. Cel puțin asta a demonstrat la petrecerea de un an, când, conform tradiției, a ales de pe o tăviță mai multe obiecte menite să-i prezică viitorul. ”La turtă a ales de pe tăviță microfon, tobă, carte și lănțișor. Deșteaptă, frumoasă și talentată”, ne-a declarat Sore, completând amuzată că speră să nu folosească însă microfonul.

„Eu zic că poate devine arhitect, un arhitect cu ureche muzicală. Vom vedea”, a mai spus cântăreața.

Fiica lui Sore este o păpușă în miniatură

Erin are însă toate calitățile pentru a deveni o mare artistă. La un an și câteva luni, micuța este o minunăție de fetiță, care seamănă cu o păpușă. „Are părul foarte lung. Ce să zic, are tunsoarea momentului, până la umeri. Deși este atât de mică are părul foarte mare și îl poartă în cozi, coc, de toate. Nu știu cu cine seamănă, cu mine se pare că nu”, ne-a mai spus mândră mama ei.