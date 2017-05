Săptămâna trecută, trupa Vunk a susținut un concert atipic la Sala Polivalentă, scena fiind transformată într-un submarin aflat pe fundul oceanului. Printre vedetele invitate s-a numărat și Raluka, artista care a dat viață unicului personaj feminin. Raluka a ajuns pe perfuzii cu doar câteva ore înainte de spectacol.

Spectatorii nu au avut nici cea mai mică bănuială că artista a urcat pe scenă direct de la Urgență. Cu o prestație incredibilă, Raluka s-a comportat ca o adevărată profesionistă și a ascuns cu brio faptul că în dimineața show-ului a ajuns la spital, unde a petrecut mai bine de două ore pe perfuzii din cauza unei viroze extrem de puternice. Medicii i-au făcut perfuzii cu antibiotic și i-au prescris un tratament pe care este nevoită să-l urmeze.

„În dimineața concertului de la Sala Polivalentă m-am simțit foarte rău și mi-am dat seama că trebuie să merg la Urgență ca să pot duce spectacolul la bun sfârșit. Nu a fost ceva foarte grav, era doar o viroză exrem de puternică pe care am ingnorat-o sperând că o să treacă, dar starea mea s-a agravat în timp. Mi-am dorit ca spectacolul să fie impecabil și apariția mea să fie perfectă, așa că m-am mobilizat”, ne-a declarat Raluka.

Chiar dacă nu era refăcută complet, Raluka s-a descurcat de minune pe scenă, unde a interpretat unicul personaj feminin din musical-ul „Secretul tău” al trupei Vunk. După o lună de repetiții, roșcata a intrat perfect în pielea personajului „Lumea”. Ea a cântat 6 piese și a schimbat mai multe ținute.

„Când Cornel mi-a propus acest rol, al personajului feminin din povestea lor, am spus DA imediat. A fost un efort susținut, am repetat mult, am schimbat mai multe ținute, a trebuit să joc un rol pe scenă, însă a fost fabulos. Aș repeta oricând această experiență. M-am simțit parte din cel mai frumos music hall de la noi și îi felicit pe cei de la Vunk”, a mai spus cântăreața.