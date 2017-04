Gravidă în ultimul trimestru de sarcină, Ilinca Vandici vrea ca anul acesta să petreacă sărbătorile pascale acasă, în sânul familiei și să se bucure de toate bunătățile pregătite de mama și soacra ei. Pentru prima data în viața ei, Ilinca nu duce grija cântarului și se așteaptă să pună câteva kilograme în plus. În aceeași situație este și Raluka.

Dacă în alți ani, Ilinca Vandici aștepta sărbătorile pentru a da o fugă la Oradea, la mama ei, în acest an a ales să rămână acasă. „Anul aceasta nu plec nicăieri… Voi sta acasă, alături de cei dragi și ma voi odihni, pentru ca am nevoie! Ma voi bucura de zâmbete și iubire, voi savura toate preparatele delicioase specifice acestui moment și îmi voi încarcă bateriile pentru ca imediat după sărbători ne întoarcem pe platourile de filmare. Timpul este foarte scurt pentru a reuși sa construiesc o vacanța și oricum, de acum înainte îmi este destul de dificil sa ma deplasez, prefer să profit de fiecare clipa pentru a ma odihni…”, ne-a declarat Ilinca Vandici, care a completat că este conștientă că tot răsfățul ăsta va avea urmări, așa că după Paște va reîncepe antrenamentele pentru gravide.

„Cu siguranța ma voi îngrășa, mai ales in situația in care ma aflu eu acum, și evident după nu voi putea sa țin diete. Dupa Sărbători, mă voi întoarce la meniul meu zilnic, cu alimente sănătoase, însă nu putem vorbi despre vreun regim alimentar drastic. Am trecut de etapa in care poate m-am alarmat puțin atunci când am văzut ca iau in greutate! Este un lucru normal, absolut sănătos, deloc de blamat, așa ca acesta este momentul in care îmi permit și eu sa nu mai fiu atât de atenta la silueta, bine-nțeles in anumite limite”, ne-a mai spus prezentatoarea Tv.