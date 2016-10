EXCLUSIV/ Gestul emoționant făcut de Sylvia pentru bărbatul pe care l-a înșelat, Andrei de la Alb Negru: “Am simțit asta!”

Vestea că fostul ei soț va deveni tătic a circulat foarte repede, iar Sylvia a aflat într-o emisiune noutățile din viața lui Andrei de la Alb Negru.

Surprinzător, vedeta nu a făcut declarații pentru a da bine, ci a pus ulterior mâna pe telefon pentru a-l felicita.

“Chiar m-am bucurat foarte tare, să fie copilul sănătos! I-am și dat mesaj la vreo doua zile după aceea, în care l-am felicitat. Am simțit să fac chestia asta. Sunt foarte fericită că toată lumea este bine, se întâmplă lucruri minunate în viața noastră și mi s-a părut normal să-i trimit și eu un gând frumos, mi-a răspuns, bineînțeles”, a declarat, pentru Libertatea, Sylvia. Citește și... EXCLUSIV/ Adelina Pestrițu merge pe formula like&share în amor. A împărțit iubiții cu alte dive din showbiz

Artista și Andrei de la Alb Negru au pus punct mariajului și au încercat să își refacă viețile. De mai bine de patru ani, cântăreața se iubește cu Dragoș Udeanu și are planuri mari în 2017, semn că ceasul biologic ticăie din ce în ce mai tare, iar ea vrea neapărat un bebeluș. Până îl va avea pe al ei, Sylvia se bucură momentan de vestea că Andrei și iubita lui, Antonia, vor experimenta rolul de părinți, burtica blondinei ieșind în evidență. “Decât bunul simț ne mai leagă și managerul care este comun”, a precizat ea.

A defilat pentru o cauza nobilă

Joi seara, Sylvia s-a numărat printre vedetele care s-au alăturat Galei Atipic Beauty. “Nu mă consider un model, nu am participat la foarte multe prezentări de modă la viața mea, pentru că nu am înălțimea necesară. Am făcut cursuri de mișcare scenică pe vremea când eram mai micuță, că așa era moda și mi-au prins bine. Nu a fost visul vieții mele să ajung pe podium și să fiu model, dar ocazional fac chestia asta pentru creatorii cu care mai colaborez.

Joi a fost o ocazie specială și m-am bucurat foarte tare că am avut ocazia să particip. În momentul în care am intrat si am văzut atâtea femei superbe, frumoase, aranjate, în scaunul cu rotile, pur și simplu mi s-a zbârlit pielea. Încă o dată m-a făcut să fiu recunoscătoare că totuși pot să merg pe picioarele mele și să mă umplu de admirație față de curajul lor. Pentru noi reprezintă lecții de viață”, a punctat Sylvia.

