Miruna Ionescu, concurenta de la Vocea României, despre care s-a descoperit că are dosar pentru trafic de droguri și care a reușit să-l facă pe Tudor Chirilă să o accepte în echipa lui, are cu totul alte planuri cu privire la viitorul ei profesional. Miru îl vânează pe Smiley de ceva vreme.

În urmă cu doi ani, Miruna a fost condamnată pentru trafic de droguri după ce a fost prinsă în fragant, alături de alți patru tineri, în timp ce încerca să vândă 1,5 kilograme de cannabis. Atunci, Miruna a primit doi ani de închisoare cu suspendare. Pentru a se ține departe de alte scandaluri, Miruna a decis să-și folosească talentul și să urmeze o carieră muzicală. Fără niciun dubiu, Miruna are o voce impecabilă, așa că nu i-a fost deloc greu să găsească oameni care să creadă în ea.

Tânăra a intrat imediat în legătură cu băieții de la Kaziboo, care i-au promis că o vor ajuta în carieră. Pe cei de la Kaziboo îi știe deja o țară întreagă prin prisma hit-urilor pe care le-au produs pentru Delia, Holograf, Cristi Minculescu, Andra sau alți artiști pe val, așa că Mirunei i-a convenit de minune colaborarea, însă, probabil că se aștepta ca, o dată ce a ajuns la ei, aceștia să o propulseze imediat în topurile muzicale. Se pare însă că planurile i-au fost date peste cap căci, din lipsă de timp, piesele pregătite pentru ea nu au fost lansate. Sătulă să mai aștepte, Miruna și-a încercat norocul la „Vocea României”. Tânăra le-a povestit prietenilor că-și dorește să ajungă în echipa lui Smiley, pentru a avea șansa de a lucra la casa lui de producție și nu se va lăsa până nu-i va ieși. Iar norocul i-a surâs la duelul de săptămâna trecută, când Smiley a salvat-o de la eliminare.

Cu toate că Miruna își dorește să lucreze cu Smiley, băieții de la Kaziboo susțin că are suportul lor în continuare. „Miruna este o fată extrem de talentată. Noi am făcut o piesă cu ea. Aș sprijini-o cu orice pentru că are valoare”, ne-a declarat Ovidiu Baciu, unul dintre producătorii de la Kaziboo.

Îl vânează pe Smiley de mult timp

Miruna nu a reușit să-l convingă pe Smiley la preselecții, însă, în proba duelurilor, după ce a fost eliminată de antrenorul ei, Tudor Chirilă, l-a făcut pe Smiley să o accepte în echipa lui. Ajunsă în anturajul lui Smiley, tânăra speră nu doar să-l convingă pe acesta de talentul ei, ci și să ajungă să colaboreze și după terminarea emisiunii, dar fiind faptul că Smiley îi ajută pe majoritatea concurenților lui de la „Vocea” să se lanseze în muzică. Totuși, planul Mirunei nu este tocmai unui corect, cel puțin nu față de cei de la Kaziboo, care au avut încredere în ea când nimeni nu mai avea, dar nici față de Smiley, iar faptul că joacă la două capete poate să-i aducă mai ușor eșecul decât faima.