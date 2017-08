Chiar dacă nu este la primul lui proiect de televiziune, Jorge a trăit altfel intrarea în “familia” Kanal D. Extrem de entuziasmat, Jorge și-a schimbat complet stilul de viață, făcând destul de multe sacrificii pentru a arăta impecabil pe sticlă.

Jorge este genul de bărbat care a pus mereu accentul pe aspectul fizic, însă, de când are propria emisiune la Kanal D, parcă s-a ambiționat și mai tare să arate impecabil.

“Proiectul ăsta m-a ambiționat și mai tare să renunț la alimentația care mă «pufoșea» înainte. Am renunțat la iaurt, la brânză, la dulciuri. Am revenit la cafea, dar beau doar una pe zi, și dacă mi se mai face poftă mai beau doar fără cofeină. Fac sport și sunt mai activ ca niciodată. Dorm 5-6 ore pe noapte. Trebuie să recunosc că de ceva vreme nu am mai apucat să merg la sală și de o lună fac acasă mișcare. Dimineața mă trezesc și primul lucru pe care îl fac, după ce mă spăl pe dinți, este să fac 100 de abdomene. Din prima, așa, pac 100 de abdomene și apoi, dacă mai am timp, mai fac flotări și genuflexiuni”, ne-a declarat Jorge.

Jorge și-a schimbat complet programul

Artistul nu și-a schimbat doar stilul de viață, ci și programul cu familia. Extrem de atașat de copiii lui, Jorge încearcă să împace pe toată lumea și să petreacă timp cu fiecare în parte. De cealaltă parte, fetele lui sunt conștiente că acum este mult mai ocupat, așa că nu-i cer imposibilul.

“Fetelor le-am spus de proiect acum maximum două săptămâni. Fetele sunt obișnuite să mă vadă la televizor și mă bucur că a existat schimbarea asta în viața mea. Chiar nu pot descrie senzația pe care o am, pentru că mă simt apreciat, foarte bine primit în echipă și asta este cel mai important pentru mine. Mi s-a mai propus să vin la Kanal D acum câțiva ani, dar aveam alte proiecte și nu am putut să onorez. Dar lucrurile vin natural, iar asta este important”, ne-a mai spus Jorge.

FOTO: Dumitru Angelescu