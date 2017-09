În prezent este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi și în același timp una care își poate satisface aproape orice capriciu financiar, însă în urmă cu câțiva ani Lora a fost atât de săracă, încât hainele și pantofii erau un lux pentru ea. Artista nu doar că nu încearcă să-și ascundă trecutul, dar îl și împărtășește cu publicul ei.

De câteva luni, Lora a demarat un proiect artistic, în care scrie și compune piese care vorbesc atât despre trecutul ei, cât și despre stările ei interioare. Deși unele momente sunt destul de triste, Lora nu le șterge din amintire, ba chiar încearcă să fructifice cumva starea de frustrare pe care o simțea în acele perioade. Spre exemplu, pentru cea mai recentă piesă, „Lume”, Lora a retrăit o perioadă de acum 13 ani, poate una dintre cele mai triste de până acum.

Cântăreața și-a amitit cum a venit în București la un concurs, sperând să-și construiască o carieră muzicală, însă a fost nevoită să se reîntoarcă la Galați, în orașul natal. Atunci, Lora a plecat din Capitală cu un premiu constând într-un trening și o pereche de adidași, pe care l-a prețuit enorm. Dat fiind faptul că situația ei materială era una precară, Lora spăla în fiecare seară costumul sport și îl purta a doua zi, repetând procedeul luni întregi. În tot acest timp își repeta obsesiv că nu va lăsa pe nimeni și nimic să-i distrugă visul și că va veni ziua când va cuceri cu adevărat Bucureștiul.

„Strofa pe care o cânt am scris-o acum 13 ani, într-o perioadă grea din viața mea, pe când am revenit din București înapoi la Galați, o perioadă în care am suferit și în care am muncit incredibil de mult pentru a deveni ceea ce sunt azi. Am scris aceste rânduri dezamăgită fiind de oamenii care mi-au întors spatele, de suferința pe care aceștia mi-au provocat-o. Am suferit, m-am lovit de oameni răi, avizi, ancorați în superficialitate. Momentul în care am găsit mesajul piesei nu a fost unul ușor, dar ca artist mă simt responsabil să transmit acest mesaj oamenilor care îmi ascultă muzica. Am ales să transmit aceste lucruri alături de un artist talentat, în același timp și prieten bun, Sergiu Ferat, deoarecele experiențele noastre de viață sunt asemănătoare”, ne-a declarat Lora.

Lora a fost săracă însă a reușit să-și depășească condiția

Atât de marcată a fost de episodul în care a fost nevoită să se reîntoarcă „învinsă” în Galați, încât, și la filmarea clipului pentru ultima ei piesă a ales să scoată în evidență trăirile ei din acea perioadă, mai precis, cum lumea nu i-a dat nici cea mai mică șansă, comparând-o doar cu o afacere. Astfel, acțiunea videoclipului se desfășoară în cadrul unei licitații prin care oamenii se luptă să obțină lucuri pe care le consideră valoroase, dar care de fapt, nu sunt.

CITEȘTE ȘI:

REPORTAJ VIDEO/Meteorologii singuratici de pe Grindul Lupilor. Când e vreme rea, merg acasă pe jos, în urletul animalelor de pradă

Program de duminică. Andreea Esca și Alexandre Eram au căutat comori printre ”vechituri”!

EXCLUSIV/ Primele informații despre starea de sănătate a membrilor trupei Dj Project după accident