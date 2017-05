Lora a început să poarte peruci odată cu noul ei proiect muzical, fiind mai mult o schimbare provizorie de look. După prima lună în care și-a ascuns podoaba naturală, solista nu mai vrea să renunțe la peruci, declarându-se un fan înfocat al lor.



În timp ce multe dintre femei aleg să poarte peruci pentru că au probleme cu podoaba capilară sau încearcă să mascheze un început de calviție, Lora susține că nu s-a gândit nici o clipă la faptul că un păr artificial o poate ajuta atât de mult la regenerarea celui natural.

“Am să încep să le colecționez, pentru că mi se pare fantastic efectul pe care îl au asupra părului meu, care s-a regenerat senzațional. Sunt uimită. Nu mai vreau să-l mai vopsesc, nu mai vreau să-i fac nimic, este foarte sănătos și am posibilitatea să-l las să crească din nou, sănătos, de data aceasta”, ne-a povestit Lora.

În plus, Lora susține că perucile o ajută mult și în cariera ei, atât din punctul de vedere al imaginii, cât și al timpului de pregătire. Cântăreața ne-a povestit că până să testeze perucile, pierdea mult timp în saloanele de înfrumusețare pentru a se aranja, recunoscându-ne că de cele mai multe ori rămânea în pană de idei în ceea ce privește coafurile.

“Efectul e wow, plus că părul este un accesoriu în domeniul ăsta de activitate și îți poate schimba o ținută și atunci nu mai am nici panica aia, nu mai durează 100 de ani până îmi fac părul, până mă dau cu 100 de produse, pentru că nu trebuie să-l ard, nu trebuie să-l rup, să-l fixez etc. Dura prea mult să-mi fac părul, mai ales la concerte”, a mai povestit cântăreața.