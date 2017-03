EXCLUSIV / Mădălina Ghenea a fost la ultimul control înainte de naștere. Înclină să nască prin cezariană

Deși mai are doar câteva zile până va naște, Mădălina Ghenea este încă indecisă în mai multe privințe, cum ar fi numele fiicei sale, dar și procedeul prin care o s-o aducă pe lume.

Mădălina Ghenea și Matei Stratan numără deja zilele rămase până când își vor ține în brațe fetița.

Potrivit ultimei ecografii făcută de viitoarea mămică, acest lucru s-ar întâmpla peste două săptămâni, dar medicii au atenționat-o că-i foarte posibil ca travaliul să se declanșeze chiar și mai devreme.

Chiar dacă acest lucru s-ar putea întâmpla și mâine, vedeta nu s-a decis încă dacă va naște natural sau nu.

Deși ar fi putut opta pentru o clinică din străinătate, Mădălina Ghenea a ales să nască în România, cu doctorița care i-a monitorizat toată sarcina. De când are o relație cu Matei Stratan, Mădălina și-a stabilit cartierul general aici, chiar dacă prima parte a poveștii lor de amor s-a consumat în vacanțe prin lume.

O altă necunoscută este și numele pe care îl va purta micuța. Viitorii părinți au deja o listă, dar încă nu s-au decis cum o vor striga pe fetița lor. Aceștia le-au cerut părerea chiar și părinților, dar fiecare a votat pentru o altă variantă, așa că nu au putut conveni asupra unui nume.

Altfel, Mădălina Ghenea se află de ceva timp în țară. Ea nu va mai pleca până nu va deveni mamă. Vedeta obosește foarte repede și se deplasează foarte greu. Olteanca a luat prin surprindere pe toată lumea în momentul în care a anunțat că este însărcinată, mai ales că ea a reușit să-și ”ascundă” burtica până aproape în luna a noua.

Mădălina a motivat că s-a temut că va pierde sarcina, mai ales că în primul semestru a ajuns și la spital, întrucât nu s-a simțit prea bine.

”Zâmbesc cum nu am zâmbit niciodată. Da, am ascuns acest miracol. Spun miracol pentru că o perioadă bună de timp până a apărut Matei am fost convinsă că voi avea doar copii adoptaţi. Matei este un miracol. El este cel care a crezut din prima clipă că merit să fiu fericită, să fiu cu adevărat împlinită. Din miracol se naşte miracol. Ne-am decis greu să facem această invitaţie publicului, în intimitatea noastră, doar noi trei şi dragostea noastră”, a mai spus vedeta.