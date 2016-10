EXCLUSIV/ Maria lui Marcel Toader refuză să mai depindă de profesioniști! S-a întors la școală ca să învețe să se machieze

Prin prisma meseriei, Maria Constantin a luat legătura, de-a lungul timpului, cu mai mulți make-up artiști, pe mâinile cărora și-a lăsat fața. Sătulă să apeleze la serviciile lor, blonda s-a gândit că nu ar fi rău să stăpânească ea însăși arta machiajului.

Chiar dacă s-a prins ce i se potrivește și ce nu în materie de cosmetice, artista a simțit nevoia să aprofundeze domeniul, pentru a nu mai depinde de nimeni. Ceea ce s-a și întâmplat.

“Am făcut cursuri de make-up, pentru că nu mă pricepeam foarte mult la treaba asta și mai ales la câte evenimente am eu și de câte ori trebuie să fiu ca scoasă din cutie, atunci trebuie să afli anumite secrete”, a declarat, pentru Libertatea, soția lui Marcel Toader.

E dependentă de fond de ten

Prin urmare, blonda a deprins trucurile de care are nevoie pentru a fi o prezență impecabilă atunci când se află pe scenă, la concerte, sau când participă la diverse evenimente. “Am învățat mai multe lucruri care îmi avantajează fața, cel mai bine mi se potrivește make-up-ul Marilyn Monroe. Este și o asemănare foarte mare, deși eu tot timpul încerc să fac ceva al meu, un look aparte, pentru că nu e întotdeauna foarte bine să te asemeni neapărat cu cineva. De foarte multă vreme recunosc că cel mai mult apelez la un make-up cât mai natural, pentru că trebuie să am grijă să îmi scot în evidență trăsăturile. Mi-a dat Dumnezeu și mulțumesc părinților mei că au avut grijă, că au lucrat mult la treaba asta”, a precizat ea.

Blonda recunoaște că este dependentă de fondul de ten și că este produsul care i se termină cel mai repede, ea consumând 2 tuburi pe lună. Un alt atu al ei este rujul roșu, pentru că, susține Maria, nu se demodează niciodată.