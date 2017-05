În ianuarie, Marina Dina și-a văzut visul cu ochii și după ani în care s-a chinuit să rămână însărcinată a devenit pentru prima dată mamă. Marina Dina a născut gemeni, un băiețel și o fetiță, însă, din păcate, fiica ei a avut ceva probleme de sănătate în primele zile de viață. Acestea au transformat-o pe blondă într-o mamă extrem de posesivă.

Nerăbdătoare să-și cunoască bebelușii, Marina Dina i-a întâmpinat însă cu un pachet de griji. Fiica ei, Aria, s-a născut cu câteva probleme de sănătate, având sub două kilograme la naștere, ceea ce a făcut ca Marina să stea cu ea în spital mai bine de 3 săptămâni. „S-a născut la 35 de săptămâni cu doar 1,890 kg. După aproape 3 săptămâni în spital am putut să o țin în brațe. Au fost cele mai lungi 3 săptămâni din viața mea. Fetița asta mică mi-a dat foarte multă putere. Băiatul meu s-a născut cu 2,840 kg, puteam să-l iau acasă mai devreme, dar am decis să rămân în spital, să aștept ca amândoi să fie sănătoși”, a povestit Marina Dina.

Marina Dina a născut gemeni: un băiețel și o fetiță

După această experiență neplăcută, Marina s-a transformat într-o mamă extrem de protectoare, încercând să fie mereu în preajma copiiilor ei. Conform surselor noastre, de 4 luni, fosta asistentă Tv abia dacă se desparte de micuții ei. Marina refuză să iasă din casă fără Aria și Zian, gemenii ei, iar atunci când este nevoită să plece la salon sau să mai cumpere ceva pentru ei, nu știe cum să facă să se întoarcă imediat acasă. Mai mult, chiar dacă are ajutor din partea bonei și a bunicilor, Marina preferă să se ocupe personal până la cel mai mic detaliu. Fosta asistentă le-a spus prietenelor că nu regretă nicio clipă că nu mai are viață socială, motivând că s-a distrat suficient în tinerețe și că abia așteaptă ca bebelușii să mai crească și să aibă activități distractive cu ei.