Ilinca și Alex Florea sunt artiștii care ne vor reprezenta la ediția din acest an a Eurovision, competiție care va vea loc la Kiev, pe 17 mai. Duminică seara, într-un spectacol grandios, telespectatorii români au decis câștigătorii, care au fost urmați ca număr de voturi de Mihai Trăistariu, culmea, omul care le-a schimbat viețile finaliștilor.

Prea puțin cunoscut este faptul că primul premiu important din cariera Ilincăi (18 ani), tânără ce ne aduce aminte de Heidi, fetița munților, a fost hotărât și i-a fost înmânat de Mihai Trăistariu la festivalul ”Zâmbet de copil” (Băile-Herculane), iar Alex Florea (25 ani) a fost descoperit și impus pe la concursuri dedicate muzicii ușoare de același Trăistariu, concitadin al său și prieten de familie. Cu nod în gât, Trăistariu s-a bucurat totuși că a fost învins în competiție de doi tineri cărora le-a schimbat viața. ”Îi mulțumesc lui Mihai care mi-a dat încredere în mine atunci când mi-a oferit acel premiu”, a ținut tânăra clujeancă să-i aline suferința profului de pe locul secund, moment ce l-a sensibilizat pe costănțean.

De ieri, sunt în cantonament

Sărbătoarea nu a fost atât de lungă pentru Ilinca și Alex Florea care, începând de astăzi sunt cantonați de omul din spatele proiectului muzical, veteranul chitarist și compozitor Mihai Alexandru, ale cărui melodii au fost prezente în 11 finale naționale Eurovision. ”Nu am avut timp să luăm decizii căci am dormit prea puțin. Un lucru e cert, voi simplifica partitura melodiei pentru că este destul de greu de cântat iar premiul de 5000 euro primit va fi investit în show-ul lor. Am avut concurență în competiție, mi-au plăcut Xandra, Cristina Vasiu și Instinct iar Mihai Trăistariu a avut cea mai bună prestație. Primii artiști care ne-au felicitat duminică seara au fost Marcel Pavel, Aurelian Temișan și Gabriel Cotabiță”, povestește Mihai, care a mai câștigat selecția națională Eurovision, în 2003, cu piesa ” Don’t break my heart”, în interpretarea fostei sale soții Nicola.

Povestea nespusă a piesei câștigătoare

Fost component și compozitor al trupei Iris, Mihai Alexandru (FOTO stânga) ne-a destăinuit faptul că, în realitate, melodia ”Yodel it” a fost compusă pentru formația elvețiano-română Timebelle, trupă ce a mai obținut locul secund la preselecția Eurovision Elveția, în 2015. Timebelle, formație a cărui solistă este românca Miruna Mănescu, participă din nou la preselecția din ”țara cantoanelor” dar a ales o melodie a unor compozitori suedezi. În detrimentul melodiei sale, care a explodat la Eurovision România, Mihai reunoaște că decizia celor de la Timebelle, aceea de a lucra cu alți compozitori, este mai bună în contextul concursului în cauză. ”Au primit o piesă de la o echipă celebră de compozitori. Suedezii sunt foarte buni și, mai important, în competiția Eurovision se clasează mereu foarte bine”

A debutat în muzică pe pile

În câteva interviuri, clujeanca Ilinca Băcilă a declarat că, la începutul carierei sale, a apelat la ”pile” pentru a fi admisă la o școală de muzică, în condițiile în care suferea de disfonie, i se modificau temporar timbrul și intensitatea vocii. Tânăra, care a luat Bacalaureatul anul acesta, a reușit să-și dezvolte vocea și urechea muzicală ajutată de mama sa, profesoară de muzică. ”Eram disfonică, nu aveam voce la început însă nu m-am lăsat, pentru un vis trebuie să mergi până la capăt. Asta este și sfatul meu pentru cei care vor să înceapă o carieră muzicală”. În 2014 a ajuns în semifinal ”Vocea României” cu aceași tehnică ”Yodelling” și a făcut parte din echipa Loredanei.

Are ”factorul X”

Descoperit și școlit de Mihai Trăistariu, Alex Florea a devenit cunoscut după ce a concurat la galele X Factor (2014) alături de fratele său. Cântă de la 16 ani și a fost finalist la mai multe festivaluri dedicate muzicii. În prezent, Alex este masterand al Facultăţii de Arte, Secţia Teatru a Universităţii Ovidius Constanţa.