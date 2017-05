Momente grele pentru Cornel Păsat. Cunoscutul coregraf și dansator a rămas fără câinele rasa ”Terra Nova”, care i-a dispărut din fața porții! În aceeași zi, artistul a căzut pe scări și și-a rupt mâna.

Cornel Păsat și-a pierdut câinele, rasa ”Tera Nova”, care a dispărut fără urmă, în timp ce îi făcea curat în cușcă.

L-a căutat trei zile, neîncetat, pe la toate vilele din împrejmuiri, și pe câmp, dar nici urmă de Lolita (numele patrupedului în vârstă de 11 ani, pe care-l avea de când era pui). Coregraful face un apel la toți cei care i-ar putea da o cât de mică informație, pentru a-și găsi câinele.

”Am deschis poarta, ca să-i fac curat în cușcă, așa cum obișnuiam. Ea ieșea, și după cinci minute se întorcea, tocmai pentru că știa că urmează să mănânce. De data aceasta nu a mai venit, e un mister unde a dispărut. Am căutat-o trei zile, pe câmp, am bătut din poartă în poartă, și nici urmă de ea. Nu am făcut public până afcum acest lucru, tocmai pentru a nu încuraja furtul de câini. Am tot sperat s-o găsesc sau ca cineva să mi-o aducă. Lolita e bătrână, are 11 ani, și îi rog pe cei care au văzut-o, sau știu unde este, să o aducă înapoi, s-o îngrijesc la bătrânețe cât mai are de trăit și să moară la casa ei. Nu mai poate face pui, abia dacă mai aleargă”, a declarat Cornel Păsat pentru Libertatea.