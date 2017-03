EXCLUSIV/ Pe Florin Ristei îl încearcă dorul de ducă. Apus ochii pe America!

După ce-a văzut «mare parte din Europa, puțin din SUA și puțin din Asia», Florin Ristei, prezentatorul emisiunii «Prietenii de la 11» vrea să dea o fugă în Africa.

La fel cum alții din showbiz bat magazinele în căutare de haine și pantofi la modă, Florin Ristei bate lumea în căutare de locuri frumoase, tradiții deosebite și experiențe inedite. Prezentatorul de la Antena 1 ne-a mărturisit că e mai mult plecat afară decât prin țară și că “a bifat” până acum aproape toată Europa, “puțin din SUA și puțin din Asia” . În ritmul acesta, globe-trotterul-vedetă se va putea lăuda peste câțiva ani că a văzut toată lumea.

Libertatea: Îți place foarte mult să călătorești. Ai avut parte de peripeții în vacanțele petrecute peste hota­re?

Florin Ristei: Oho, nu există vacan­ță fără să se întâmple ceva! Anul trecut, când eram în Thailanda cu fratele meu și cu un prieten, am vrut să fac un filmuleț cu telefonul, în mers, pe scuter. Am pierdut controlul ghidonului și am plonjat frumușel într-un șanț. Ghinionul meu a fost că scuterul m-a urmat și mi-a căzut pe picior, lăsându-mi o amintire. (râde)

Câte țări ai vizitat și unde îți dorești să mai ajungi?

Am văzut mare parte din Europa, puțin din SUA și puțin din Asia. Plănuiesc niște vacanțe, în viitorul nu prea îndepărtat, prin locuri pe care le-am văzut prin filme și care mi-au plăcut în mod deosebit: Los Angeles, Las Vegas, câte ceva din Africa.

Unde ți-a plăcut cel mai mult și de ce?

Nu pot să menționez un singur loc care mi-a plăcut. Peste tot merg cu inima deschisă, pentru că îmi place să călătoresc, să văd locuri noi, oameni noi, tradiții, să descopăr lucruri despre care doar am citit sau pe care le-am văzut la TV. Țin minte însă că senzația pe care am trăit-o când am ajuns în New York, în Times Square, e destul de greu de egalat. Eram ca un copil de 5 ani, mă uitam în jur, nu-mi venea să cred, era exact ca în filme.

În ce vacanță ai mers cel mai mult pe jos?

Cred că vara trecută, în Barcelona. Telefonul inteligent a făcut un calcul și m-a anunțat că în cele 9 zile de vacanță am avut o medie de 18-20 kilometri pe zi. Ne-am resimțit, bineînțeles, însă Barcelona e spectaculoasă și te plimbi de drag.

Care a fost cea mai scurtă vacanță? Dar cea mai lungă?

Nu obișnuiesc să plec în city break-uri, pentru că aș petrece mai mult timp pe drum decât în locul în care vreau să merg. Anul trecut, de Paște, am avut însă o cântare cu FreeStay în Egipt, în resortul Soma Bay, și am stat doar 4 zile. O s-o repetăm anul ăsta, în aceeași perioadă, deci pot să o consider ca o minivacanță în interes de serviciu…

Una dintre cele mai lungi vacanțe a fost acum 7 sau 8 ani, când împreună cu doi prieteni am plecat într-un tur al Europei. Am fost singurul șofer, am mers cam 8.000 km în 14 zile și am stat cu cortul în mai toate orașele în care am fost: Budapesta, Viena, Berlin, München, Luxemburg, Bruxelles, Bruges, Paris, Amster­dam, Praga și Bratislava. A fost o expe­riență foarte, foarte miș­to.

Oricum, îmi place să fiu mai mult plecat, ca să mi se facă dor de casă!

Ce alte pasiuni ai, în afară de călătorii?

Îmi place absolut tot ce e legat de media: audio (mixez și produc singur toate materialele necesare), video (multe din clipurile cu

FreeStay de pe YouTube sunt montate și editate de mine), Photoshop, IT (desfac, repar, stric, dezmembrez aproape orice), programare, online și toate chestiile care mă pot ajuta în drumul meu muzical. Îmi mai place la nebunie să conduc, mă relaxează și îmi dă o stare de bine. Plec cu mașina din oraș de câte ori am ocazia și conduc duba noastră destul de des când plecăm la cântări în țară.

În rest, îmi place să învăț din orice câte puțin, pentru ca, dacă la un moment dat am nevoie, să mă pot descurca. De exemplu, mi-am montat singur mobila de bucătărie, am distrus singur pereții ca să pun niște rafturi, mi-am antifonat singur ministudioul de acasă și… am avut mâinile pline de adeziv 4 zile. (râde) Îmi place să fac cam orice treabă prin casă. Dacă nu se poate, ajutorul este la un telefon distanță. Trebuie doar să știi să suni prietenul potrivit.