Îi place să aibă o piele bronzată și este înnebunită după mare, însă fuge de razele ultraviolete. Roxana Blagu nu se expune prea mult la soare și are grijă întotdeauna să-și protejeze pielea.

Dacă până să împlinească 30 de ani Roxana ar fi dormit pe plajă pentru a se bronza cât mai mult, acum are grijă să se acopere cât mai mult. „Nu aș mai face topless niciodată, iar de nudism nici nu se pune problema. La plajă eu sunt cât mai îmbrăcată”, ne-a spus Roxana, completând că nu pleacă niciodată de acasă fără să nu se dea cu cremă.

„La plajă stau cu factor de protecție 50 %, cu costum de baie întreg , pălărie cât mai largă și sub umbrelă. Înainte de 30 de ani nu făceam mai nimic, iar acum la 32 le încerc pe toate: hidratare maximă. În primul rând beau foarte multă apă și mă dau cu foarte multă cremă. Toată lumea se ferește de factorul de protecție 50 pentru că are impresia că nu se mai bronzează. Este greșit. Crema cu factor mare de protecție nu stopează bronzul, ci doar protejează pielea. Dacă la corp nu pun accent chiar 100%, cu fața am extrem de mare grijă. Nasul îl hidratez cum trebuie că el se bronzează primul”, ne-a mai spus Blagu.

Roxana Blagu nu se expune la soare, însă adoră marea

Paradoxal, Roxana adoră marea și nisipul și se arată dispusă să facă orice compromis pentru a se bucura cât mai mult de ea. Dovadă că, nu trec prea multe luni fără ca ea să nu dea fuguța la un loc cu nisip și mare. „După ani la rândul Turcia, anul acesta am zis să încercăm și Italia. Am început anul bine, în ianuarie am plecat în Mexic. Eu una prefer litoralul românesc și mi se pare păcat să plec atunci când este cald și la noi în țară, dar uite că trebuie să mai facem și niște compormisuri. Trebuie să plecăm și cu familia, cu prietenii, și ținem cont și de preferințele lor”, ne-a mai povestit tânăra.

FOTO: Dumitru Angelescu