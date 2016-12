Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au cunoscut în urmă cu trei ani, iar la scurt timp după ce au anunțat că formează un cuplu, mulți s-au grăbit să-i căsătorească. După separări și împăcări, cei doi au decis să-și trăiască povestea de dragoste în propriul ritm, fără să pună problema unei nunți. Se pare însă că acest ritm a dus la separarea lor.

Timp de trei ani, Roxana Ionescu a făcut drumuri dese între București și Timișoara pentru a-i fi alături iubitului ei, Tinu Vidaicu. Dat fiind faptul că Tinu este proprietarul mai multor cluburi, iar Roxana are job-ul ei în Capitală, cei doi au fost nevoiți să facă acest compromis. Se pare că le mergea destul de bine căci nu stăteau prea multe zile despărțiți. Asta până de curând.

Conform surselor noastre, Roxana și Tinu par să treacă printr-un nou impas al relației. De ceva vreme cei doi nu se mai afișează împreună și par că se evită. Dovadă că, în acest weekend, Tinu a preferat să se distreze la munte în compania unor prieteni, printre care și o prezență feminină, în timp ce Roxana a zburat cu gașca ei la Bruxelles.

Ciudat este că prietenii lui Vidaicu povestesc că în ultima perioadă de câte ori acesta vine la București, preferă să se cazeze la hotel, deși iubita lui deține un apartament în Capitală, un apartament pe care, pe vremuri, îl împărțeau.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu fugeau de căsătorie

Deși se prezentau ca un cuplu sudat, cei doi parcă fugeau propriu zis de căsătorie. În ciuda zvonurilor legate de nuntă, omul de afaceri nu i-a oferit Roxanei un inel de logodnă, iar de cealaltă parte, Roxana nu și-a făcut niciun plan legat de acest eveniment. În plus, atunci când a fost întrebată de rochia de mireasă, Ionescu s-a blocat instantaneu.

”Nu mă așteptam la această întrebare. Nu am vrut să sugerez nimic cu rochia albă, vaporoasă, ci pur și simplu am o variantă de back-up cu bocanci, pentru că nu pot să stau toată seara pe tocuri pe piatra asta cubică și am ales o rochie care să meargă atât cu sandale cu toc, cât și cu boncanci”, ne-a declarat Roxana în momentul în care a fost întrebată dacă rochia albă vaporoasă pe care o poartă ar trebui să ne facă să ne gândim la una de mireasă.