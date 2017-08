EXCLUSIV | Ruby, atacată de o tânără artistă. Replica tăioasă a cântăreței

Scandal în lumea muzicii românbești. Seeya, o tânără artistă, a făcut comentarii neașteptate la adresa lui Ruby, una dintre cântărețele în vogă de la noi.

Seeya este o tânără cântăreață care s-a făcut remercată pe scena muzicală din România cu piesa „Chocolata”.

„Am crezut foarte mult în piesa asta, Chocolata. Cei din studio nu aveau așa mare încredere, să zic, că va reuși atât de mult la nivel internațional. dar eu am avut încredere și am zis că o să reușesc cu piesa asta pentru că are un aer diferit”, s-a lăudat Seeya.

Interpreta, originară din Republica Moldova, a afirmat că Ruby, care recent a vorbit despre iubitul ei, este o cântăreață care nu are voce.

În cadrul rubricii „Knockout”, din cadrul emisiunii „Pulsul Zilei”, prezentată de Radu Andrei Tudor la TVR 1, Seeya a fost întrebată:

„Un artist pe care nu-l respecți, care nu are voce?”

„Nu pot să zic așa… Ruby”, a spus Seeya.

„Ruby nu are voce din punctul tău de vedere?”, a mai întrebat-o moderatorul emisiunii.

„Da”, a confirmat ea.

„Ai ascultat-o pe Ruby live?”

„Da”, a venit răspunsul tinerei cântărețe.

„Părerea lui Seeya despre Ruby este că nu are voce…”, a spus Radu Andrei Tudor.

„Dar așa este. E realitate. Sunt foarte mulți care nu au voce, nu pot să le spun…”, a încheiat Seeya, care a dezvăluit că tariful minim pentru care cântă în străinătate este de 3.000 de euro.

Aflată în vacanță, Ruby, care a mărturisit de curând că nu merge la saloanele de înfrumusețare, a făcut declarații în exclusivitate pentru Libertatea vizavi de cele spuse de Seeya la adresa sa.

„Și eu ce ar trebui să fac? Să ripostez, să mă intereseze? Ce aș putea eu să zic referitor la comentariile unei persoane pe care nu o cunosc, dar ea, cu siguranță, a auzit de mine, mă cunoaște. Nu mă cunoaște personal, în schimb își permite să-și dea cu părerea la adresa mea. Pe mine nu prea mă interesează comentariile astea. Eu sunt un om care își vede de treaba lui, de munca lui. Am niște obiective foarte clare setate în ceea ce privește viața mea și cariera mea și merg pe drumul pe care mi l-am construit fără să mă abat, fără să țin cont de ce vorbește gura lumii. Eu sunt foarte fericită cu ceea ce fac. Mă consider o persoană extrem de norocoasă, pentru că trăiesc făcând ceea ce iubesc cel mai mult. Mai mult de atât eu nu am ce să zic. Le doresc tuturor oamenilor să se considere la fel de norocoși cum mă consider eu. Pe mine nu mă interesează ce fac și ce spun ceilalți, mă interesează ce fac eu”, a declarat Ruby în exclusivitate pentru Libertatea.

„Poate o să înțeleagă de ce sunt pe radio în momentul în care o să muncească și o să se dedice atât cât muncesc și mă dedic eu. În loc să-și consume energia și să se focuseze pe alți oameni și pe munca lor, ar ajuta-o mai mult dacă s-ar concentra pe ceea ce face ea. Nu las gura lumii să mă afecteze, pentru că eu știu exact ce am de făcut și fac asta în fiecare zi, motiv pentru care este prima mea vacanță din ultimii cinci ani. Sunt în Budapesta, la un festival de muizcă, două zile. Așa că îi doresc mult noroc, multe împliniri și să o ajute Dumnezeu”, ne-a mai spus Ruby.

