Din dorința de a ieși mereu în evidență, cântărețele autohtone nu știu ce să mai facă și cum să-și îmbunătățească imaginea. Așa se face că anul trecut, majoritatea artistelor și-au vopsit părul în nuanțe neconvenționale: de la verde, roz, mov, până la curcubeu și albastru. Conștiente că aceste transformări le afectează părul, mai nou vedetele își pun peruci.

Începând cu anul acesta, tot mai multe vedete au renunțat să-și mai schimbe culoarea părului și au făcut o obsesie pentru peruci. Pe lângă Delia, Lora, Raluca Bădulescu, Oana Roman, chiar și Andreea Marin a apărut purtând peruci din păr natural, încurajând astfel donarea de păr pentru fabricarea de peruci pentru femeile bolnave de cancer.

De curând, în rândul lor a intrat și cântăreața Alina Eremia. Tânăra nu este adepta trasformărilor radicale, dovadă că, în momentul în care hair-stiliștii au încurajat-o să se vopsească blond, cântăreața a cugetat ceva timp până s-a lăsat pe mâna lor.

Dacă la unele dintre vedetele care au adoptat moda perucilor transformarea nu este atât de evidentă, Lora și Alina Eremia sunt de nerecunoscut. În timp ce Lora a decis să renunțe la părul blond în favoarea perucilor închise la culoare pentru a le arăta fanilor o altă latură a personalității ei, Alina Eremia a vrut un look cameleonic.

„La lansarea videoclipului I Know i-am provocat pe fanii mei să intre în contact cu Laura. Practic am creat un alter-ego, o reîntâlnire cu mine, fata care a venit în București cu aspirații și idealuri. Pentru această transformare am apelat la o schimbare totală de look în care am integrat o serie de peruci”, ne-a spus Lora, completată de Eremia care a a optat însă pentru o perucă în nuanțe de mov.