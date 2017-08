Silvia Lăuneanu, cunoscută de publicul din România drept Silvia de la Vegas sau fata cu vioara, a găsit în SUA marea iubire, acolo unde s-a mutat de ceva vreme.

Cântăreaţa trăieşte o poveste de dragoste cu Sorin Botezatu, un român născut la Turnu Măgurele şi stabilit de mulţi ani la New York, cu care s-a căsătorit în secret.

Cei doi au împreună un băiețel, Alexandru, care a împlinit un an și jumătate de curând.

„Pregătim ultimul vaccin din perioada asta de bebe. Alexandru crește, e simpatic foc”, ne-a declarat Silvia Lăuneanu, care săptămâna aceasta se întoarce în România, unde va sta până la sfârșitul anului.

Artista se pregătește de un mare eveniment din viața ei, și anume lansarea unei game de produse pentru îngrijirea părului, la care lucrează de multă vreme.

“Lansăm gama mea de produse profesionale pentru păr. Apoi pregătesc un concurs mare de muzică și dans pentru copii. Am luat doar două concerte mari pentru toamnă”, ne-am mai spus artista, care este și imaginea produselor sale cosmetice.

A fost cobai pentru propriile produse

“Am lucrat la un laborator din New York, cu o echipă de chimiști și a ieșit bine. Eu am fost cobaiul, am testat totul pe părul meu. Ideea am avut-o de mult, dar acum am găsit și oamenii potriviți, și laboratorul. Acum lucrăm la designul sticluțelor. mereu am fost atrasă de industria cosmetică. Mi-am preparat acasă tot felul de măști cu uleiuri, plante… Acum am și îmbuteliat ideea cu ajutorul celor care știu să facă asta la modul cel mai profesionist”, ne-a dezvăluit Silvia Lăuneanu.

“Am investit destul. Nu am făcut rabat de la calitate. A fost greu, pentru că am încercat mai multe formule până am rămas la cele finale, de care am fost cu toții mulțumiți. Încă nu am terminat investiția”, a explicat vedeta.

„Ingredientele sunt naturale, fără sulfați, fără parabeni. Conțin ulei de ametist, semințe de dovleac, ulei de cocos, tot felul de uleiuri și plante”, a adăugat artista.

Cântăreața ne-a mărturisit că lansarea gamei sale de produse cosmetice pentru păr va avea loc chiar de ziua sa de naștere, 9 noiembrie.

“Lansăm gama pe 9 noiembrie, chiar de ziua mea de naștere vreau să-mi fac acest cadou. Pregătesc un eveniment frumos. Inițial m-am gândit să fac lansarea la sfârșitul lunii septembrie, dar cum nu am totul gata, nu vreau să grăbesc nimic. Și atunci mi s-a părut minunat să o fac de ziua mea”, a încheiat Silvia Lăuneanu.