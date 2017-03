EXCLUSIV / Scandal… contagios între Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană! Au ajuns la Poliție din cauza scarlatinei

Silviu Prigoană e foc și pară pe fosta soție. Acesta o acuză că i-a făcut plângere penală pe motiv că i-a luat băiatul cel mare să-l ferească de boală. Asta după ce, susține acesta, mezinul a luat scarlatină de la Bahmu!

Cei doi foști soți și-au încheiat socotelile de ceva timp și au ajuns, mai nou, să comunice doar prin notari și plângeri penale.

Silviu Prigoană este siderat după ce, spune acesta, Adriana Bahmuțeanu i-a făcut o nouă plângere penală. Motivul?

”Și-a permis și asta, pe motiv că i-am luat copilul la mine. După șapte zile mi-a făcut plângere, asta după ce mi-a trimis notificare să-i fac analize băiatului că fratele cel mic are scarlatină. Rezultatele au ieșit negative, și era normal să-l țin la mine, să nu o ia de la celălalt”, a declarat Silviu Prigoană pentru Libertatea.

Afaceristul mai susține și că mezinul s-a îmbolnăvit de la scarlatină de la mama sa:

Prigoană este de asemenea foc și pară întrucât, spune el, Adriana Bahmuțeanu ar fi mințit, în momentul în care a spus că mama sa a câștigat procesul pe care afaceristul i-l intentase, acuzând-o că a exagerat într-un interviu în care fosta soacră l-a acuzat de rele tratamente aplicate unuia dintre băieți.

”Nu am pierdut nici un proces cu nimeni, cu atît mai puțin cu mama „mincinoasei neamului” sau cu altcineva. Eu am dat-o în judecată, iar în dimineața procesului, am făcut hârtie notarială că renunț. Asta după ce domnul Toma m-a rugat plângând, să-mi retrag plângerea. Mincinoasa neamului a dat din nou cu mucii în fasole ”, a spus Prigoană pentru Libertatea.