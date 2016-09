EXCLUSIV. Simona Pătruleasa dezvăluie secretul: “Sunt mai slabă acum decât înainte să nasc!”

Simona Pătruleasa nu a avut mari fluctuații de greutate de-a lungul timpului, iar vârsta nu își arată semnele pe chipul ei. Nu e adepta exceselor, dar nici nu acumulează frustări cauzate de motive…culinare.

Știrista a făcut senzație, miercuri seară, într-un club din Capitală, unde vedetele Kanal D au celebrat lansarea grilei de toamna a postului TV. Siluetă impecabilă și ten perfect în prag de 42 de ani! Iată că se poate!

“Mă mențin cu greu, pentru că îmi plac dulciurile mult. Sport mai puțin, pentru că sunt în fiecare zi cu Ingrid și atunci am neglijat un pic partea asta, dar când începe ea grădinița, îmi reiau toate activitățile. Merg la sală și la masaj”, ne-a dezvăluit Simona Pătruleasa tabieturile ei.

Dulciuri doar la sfârșit de săptămână

Viața disciplinată, pe care o are, o ajută să se mențină în formă și să își satisfacă poftele, fără să exagereze însă.

“Mănânc destul de puțin și sunt atentă. Îmi plac dulciurile și atunci la sfârșit de săptămână îmi fac o bucurie. Nu mănânc pâine decât o felie de pâine neagră dimineața, nu mănânc prăjeli decât foarte rar. Mănânc salate, fructe, lactate. Seara nu contează ora”, a declarat, pentru Libertatea, Simona Pătruleasa.

Și-a făcut tratamente pentru cearcăne

Prezentatoarea știrilor Kanal D preferă să își îngrijească tenul acasă, unde apelează la remedii naturiste. “Când sunt cu Ingrid acasă, înainte să vin la serviciu, în orele acelea în care ne mai jucăm, îmi fac un gomaj cu cafea, îmi pun măști cu miere, fructe”. Deși nu este clientă fidelă a saloanelor, bruneta și-a lăsat totuși fața pe mâna specialiștilor.

“Nu am făcut decât tratamente din acestea pentru cearcăne, pentru că am slăbit și la față se vede, mai ales că nu prea dorm foarte bine. Dorm cu Ingrid de când s-a născut, dar nu îmi pare rău și asta e. Nu există ceva mai frumos decât jobul de mamă. La față sunt mai slabă acum decât înainte să o nasc pe Ingrid. Înainte eram mai rotunjoară la față. Nu știu de ce, dar după ce am născut, am slăbit destul de mult, gen cele 12 kg pe care le luasem. Dar la față am slăbit mai mult și imediat se vede. Și mai ales la cearcăne, de la oboseală, lucrurile astea se accentuează”, ne-a mărturisit Simona Pătruleasa.